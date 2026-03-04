Рейтинг@Mail.ru
13:22 04.03.2026
"Реал" интересуется тренером "Милана" Аллегри, пишут СМИ
массимилиано аллегри, юрген клопп, спорт, альваро арбелоа, хаби алонсо, реал мадрид, барселона, милан, кубок испании, чемпионат испании по футболу, лига чемпионов уефа
Футбол, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп, Спорт, Альваро Арбелоа, Хаби Алонсо, Реал Мадрид, Барселона, Милан, Кубок Испании, Чемпионат Испании по футболу, Лига чемпионов УЕФА
© Фото : Пресс-служба ФК "Ювентус"Главный тренер ФК "Ювентус" Массимилиано Аллегри
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" летом может назначить на пост главного тренера итальянца Массимилиано Аллегри из "Милана" в случае увольнения испанца Альваро Арбелоа, сообщает Corriere Della Sport.
Отмечается, что мадридский клуб дважды принимал попытки подписать контракт с итальянцем в 2019 и 2021 годах. По данным источника, сам Аллегри доволен работой в "Милане", но хотел бы улучшить состав команды для повышения конкурентоспособности на международном уровне. "Реал" также рассматривает кандидатуру немца Юргена Клоппа на пост главного тренера.
Ранее СМИ сообщали, что игроки "Реала" все меньше поддерживают Арбелоа, под руководством которого команда вышла из борьбы за Кубок Испании и отстала на 4 очка от лидера турнирной таблицы Ла Лиги "Барселоны". Испанец возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо.
Аллегри 58 лет. Он возглавил "Милан" во второй раз в июле 2025 года. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском "Ювентусе", а до этого тренировал "россонери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.
Альваро Арбелоа - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Арбелоа взял на себя вину за поражение "Реала" от "Хетафе"
3 марта, 10:52
 
ФутболМассимилиано АллегриЮрген КлоппСпортАльваро АрбелоаХаби АлонсоРеал МадридБарселонаМиланКубок ИспанииЧемпионат Испании по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
