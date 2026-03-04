Объявлены стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч Кубка России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нигерийский нападающий Мозес Кобнан включен в стартовый состав "Краснодара" на первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против московского ЦСКА.
Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 20:45 мск. Кобнан включен в стартовый состав "быков" в официальном матче впервые с 29 июля 2025 года. Нигериец пропустил большую часть осенне-зимней части сезона из-за травмы и вернулся на поле 28 февраля в матче чемпионата России с "Ростовом".
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
54’ • Кирилл Глебов
68’ • Данил Круговой
90’ • Матеус Алвес
22’ • Дэвид Кобнан
Полностью стартовый состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Валентин Пальцев, Жубал, Диего Коста, Артем Хмарин, Александр Черников, Кевин Ленини, Дуглас Аугусто, Жоау Батчи, Хуан Боселли, Мозес Кобнан.
ЦСКА начнет матч в следующем сочетании: Владислав Тороп (вратарь), Милан Гайич, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Мойзес (капитан), Кирилл Глебов, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Данила Козлов, Данил Круговой, Лусиано Гонду.