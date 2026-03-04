Рейтинг@Mail.ru
Объявлены стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч Кубка России
Футбол
 
20:02 04.03.2026
Объявлены стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч Кубка России
Объявлены стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч Кубка России
Нигерийский нападающий Мозес Кобнан включен в стартовый состав "Краснодара" на первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против московского ЦСКА. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
краснодар, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Краснодар, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
Объявлены стартовые составы ЦСКА и "Краснодара" на матч Кубка России

Кобнан выйдет в стартовом составе "Краснодара" в матче Кубка России против ЦСКА

Трофей Кубка России по футболу
Трофей Кубка России по футболу - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© официальный сайт РПЛ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Нигерийский нападающий Мозес Кобнан включен в стартовый состав "Краснодара" на первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против московского ЦСКА.
Встреча пройдет в среду в Москве и начнется в 20:45 мск. Кобнан включен в стартовый состав "быков" в официальном матче впервые с 29 июля 2025 года. Нигериец пропустил большую часть осенне-зимней части сезона из-за травмы и вернулся на поле 28 февраля в матче чемпионата России с "Ростовом".
Кубок России по футболу
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
54‎’‎ • Кирилл Глебов
68‎’‎ • Данил Круговой
(Матвей Кисляк)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Матвей Кисляк)
22‎’‎ • Дэвид Кобнан
(Жуан Батчи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью стартовый состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Валентин Пальцев, Жубал, Диего Коста, Артем Хмарин, Александр Черников, Кевин Ленини, Дуглас Аугусто, Жоау Батчи, Хуан Боселли, Мозес Кобнан.
ЦСКА начнет матч в следующем сочетании: Владислав Тороп (вратарь), Милан Гайич, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Мойзес (капитан), Кирилл Глебов, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Данила Козлов, Данил Круговой, Лусиано Гонду.
