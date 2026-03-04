Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф

"Вашингтон" проиграл "Юте" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин очков не набрал, но не дал вступить в драку россиянину Михаилу Сергачеву, который отметился голом.

Встреча с канадцем, который сломал Овечкину ногу

Возобновление сезона Национальной хоккейной лиги после паузы в чемпионате на период зимних Олимпийских игр — 2026 ознаменовалось для "Вашингтон Кэпиталз" интенсивным нагрузками. В первые четыре дня после рестарта "регулярки" подопечные Спенсера Карбери провели три матча: сперва "столичные" обыграли "Филадельфию Флайерз" (3:1), затем одолели "Вегас Голден Найтс" (3:2), а после уступили "Монреаль Канадиенс" (2:6).

Несмотря на итоговый счет встречи с "Монреалем", нельзя сказать, что "Вашингтон" проиграл по всем статьям. Игра по большей части была равной и очень резвой, обе команды регулярно обменивались острыми атаками. Однако "Кэпиталз" своими шансами не воспользовались и допустили достаточно много ошибок, за которые были наказаны. С учетом того, что для "столичных" тот матч был не просто гостевым, а еще и вторым в рамках "бэк-ту-бэк", рассчитывать на успех с таким объемом брака им не приходилось.

« "Все было не так уж ужасно. Счет выглядит куда хуже, чем на самом деле сложилась игра. Если не считать последние две шайбы, пропущенные нами в пустые ворота, то именно по игре счет мог быть намного ближе, чем 4:2. Мы допустили несколько серьезных ошибок. Нам нельзя стрелять себе в ногу, но мы это сделали", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

Оба гола в составе "Кэпиталз" в матче против "Монреаля" оформил Александр Овечкин, который достиг отметки в 24 шайбы в текущей "регулярке", что является основным минимумом для россиянина. За всю свою многолетнюю карьеру в НХЛ (а она насчитывает 21 сезон) Ови еще не провел еще ни одного чемпионата, в котором забил бы менее 24 голов.

По итогам этого хоккейного марафона вся команда получила выходной, а в понедельник снова приступила к работе. Правда, Овечкин тренировку пропустил. В "Вашингтоне" сразу подчеркнули, что повода для беспокойства нет, да и сам факт отсутствия 40-летнего российского форварда на занятии, участие в котором является опциональным, далеко не новый. К тому же известно, что если Александр Михайлович не катается на льду, то проводит это время в тренажерном зале.

Новым соперником "Вашингтона" в регулярном чемпионате стал клуб "Юта Маммот". До сих пор "Юта" оставалась единственной командой, с которой "Кэпиталз" еще ни разу не играли в этом сезоне. Последний раз оппоненты встречались друг с другом более года назад. В прошлом сезоне противостояние "Вашингтона" и "Юты" оказалось в некоторой степени особенным. В первом матче розыгрыша-2024/25, который состоялся в ноябре, пожалуй, самую тяжелую травму в своей карьере получил Александр Овечкин.

© Фото : Скриншот из телетрансляции Травма Александра Овечкина в матче с "Ютой" © Фото : Скриншот из телетрансляции Травма Александра Овечкина в матче с "Ютой"

В начале третьего периода той игры Овечкин в ходе борьбы за шайбу неудачно столкнулся с канадским форвардом "Маммот" Джеком Макбэйном, после чего досрочно завершил матч. Для россиянина тот удар обернулся переломом малоберцовой кости левой ноги и последующей реабилитацией сроком в полтора месяца. И хотя в действиях Макбэйна не было никакого умысла травмировать Овечкина, многие фанаты "Вашингтона" обозлились на канадца. С тех пор Александр Михайлович и его обидчик смогли встретиться в феврале 2025-го, но на месть в той игре не было и намека: Макбэйна, отметившегося голом, никто и пальцем не тронул, а "Кэпиталз" и вовсе уступили "Юте" по буллитам (4:5).

Сергачев наказал Овечкина голом. Тот уберег его от драки

"Вашингтон" и "Юта" находятся в схожем положении, ведь обе команды вовсю борются за попадание в плей-офф. Но если "мамонты" идут в зоне плей-офф, то "Кэпиталз" — и близко нет. Для "столичных" сегодняшний матч стал последним в период дозаявок. До пятницы, когда в НХЛ пройдет крайний срок обменов, у команды Спенсера Карбери игр не будет.

К очень важной (а других матчей у "Вашингтона" сейчас не бывает) игре "Кэпиталз" почему-то подошли неготовыми. "Юта" с первых минут обрушила на ворота хозяев площадки "Кэпитал Уан Арены" град бросков, которые "столичные" только и успевали блокировать, чтобы обезопасить Логана Томпсона. Свой первый бросок в створ ворот "Маммот" "Кэпс" нанесли лишь к середине первого периода, когда Александр Овечкин наконец-то вынудил Карела Веймелку вступить в игру. Но атакующий натиск "Юты" дал о себе знать — на 12-й минуте встречи "мамонты" провели образцовую атаку, которую Дилан Гюнтер завершил точным броском в верхний угол.

Едва ли не сразу же "Юта" удвоила свое преимущество в счете. Этому формально способствовал… Овечкин. Капитан "Вашингтона" слишком очевидно атаковал Барретта Хэйтона, придержав его клюшкой, за что был наказан малым штрафом. В меньшинстве "Кэпс" поиграли менее минуты — звездный российский защитник "Маммот" Михаил Сергачев исполнил фирменный бросок издали и забросил свою десятую шайбу в этом сезоне.

Второй пропущенный гол побудил "Вашингтон" включиться в игру и начать агрессивно атаковать ворота гостей. Незадолго до перерыва "Кэпиталз" все же добились своего, когда Пьер-Люк Дюбуа на исходе большинства взял инициативу на себя и техничным кистевым броском отправил шайбу в дальний угол ворот.

"Юта" ожидала, что "Вашингтон" на второй период выйдет заряженным и жаждущим перевернуть ход встречи. Гости сделали все, чтобы этого не допустить: уплотнили среднюю зону и заставили соперника заниматься борьбой, а не игрой с шайбой, в результате чего моментов за все 20 минут было минимум. Один из немногих таких моментов завершился голом, но не "Вашингтона". Джей Джей Петерка, подхватив шайбу в зоне слота, сразу же бросил в сторону ворот, и шайба, угодив в штангу, предательски для вратаря "Кэпиталз" отскочила ему в правую руку, а от нее — в ворота. Примечательно, что и этот гол "Юта" оформила при игре в большинстве. Гости продемонстрировали 100-процентную реализацию численного преимущества, использовав две попытки из двух за весь матч.

У "Вашингтона" же проблемы с игрой в большинстве имеются на протяжении всего сезона. Тем интереснее, что в сегодняшнем матче "столичным" все же удалось забить в формате "5 на 4": Райан Леонард очень классно попал прямо под перекладину броском из правого круга вбрасывания. Впрочем, этот момент оказался последним, который завершился голом — в дальнейшем вратарь "Юты" Карел Веймелка поймал кураж и, совершив несколько эффектных и ярких спасений, позволил "мамонтам" увезти из столицы США важную победу.

© REUTERS / Amber Searls Александр Овечкин и Михаил Сергачев © REUTERS / Amber Searls Александр Овечкин и Михаил Сергачев

"Вашингтону" от безысходности оставалось только рефлексировать и искать счастье в рукопашных боях. Так, сразу после финальной сирены хозяева вступили в массовую потасовку с гостями. Примечательно, что в ней могли поучаствовать и Овечкин с Сергачевым, но Александр Михайлович по-отцовски вытащил своего соотечественника из толпы и обнял его.