Рейтинг@Mail.ru
Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:00 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/khokkey-2078357666.html
Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф
Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф
"Вашингтон" проиграл "Юте" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин очков не набрал, но не дал вступить в драку россиянину Михаилу Сергачеву, который отметился РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T07:00:00+03:00
2026-03-04T07:00:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
юта маммот
александр овечкин
михаил сергачев
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078357365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b7ae9f2b2d0fb4dea90c1b56ef972a6.jpg
https://ria.ru/20260301/khokkey-2077583623.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078357365_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_da42fd21f576b78335720e700f25ffa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, юта маммот, александр овечкин, михаил сергачев, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Юта Маммот, Александр Овечкин, Михаил Сергачев, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф

Овечкин и Сергачев отказались участвовать в драке после матча НХЛ

© REUTERS / Brad MillsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Brad Mills
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" проиграл "Юте" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин очков не набрал, но не дал вступить в драку россиянину Михаилу Сергачеву, который отметился голом.

Встреча с канадцем, который сломал Овечкину ногу

Возобновление сезона Национальной хоккейной лиги после паузы в чемпионате на период зимних Олимпийских игр — 2026 ознаменовалось для "Вашингтон Кэпиталз" интенсивным нагрузками. В первые четыре дня после рестарта "регулярки" подопечные Спенсера Карбери провели три матча: сперва "столичные" обыграли "Филадельфию Флайерз" (3:1), затем одолели "Вегас Голден Найтс" (3:2), а после уступили "Монреаль Канадиенс" (2:6).
Несмотря на итоговый счет встречи с "Монреалем", нельзя сказать, что "Вашингтон" проиграл по всем статьям. Игра по большей части была равной и очень резвой, обе команды регулярно обменивались острыми атаками. Однако "Кэпиталз" своими шансами не воспользовались и допустили достаточно много ошибок, за которые были наказаны. С учетом того, что для "столичных" тот матч был не просто гостевым, а еще и вторым в рамках "бэк-ту-бэк", рассчитывать на успех с таким объемом брака им не приходилось.
«
"Все было не так уж ужасно. Счет выглядит куда хуже, чем на самом деле сложилась игра. Если не считать последние две шайбы, пропущенные нами в пустые ворота, то именно по игре счет мог быть намного ближе, чем 4:2. Мы допустили несколько серьезных ошибок. Нам нельзя стрелять себе в ногу, но мы это сделали", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.
Оба гола в составе "Кэпиталз" в матче против "Монреаля" оформил Александр Овечкин, который достиг отметки в 24 шайбы в текущей "регулярке", что является основным минимумом для россиянина. За всю свою многолетнюю карьеру в НХЛ (а она насчитывает 21 сезон) Ови еще не провел еще ни одного чемпионата, в котором забил бы менее 24 голов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Первые голы Овечкина после Олимпиады! Русский герой прервал жуткую серию
1 марта, 06:30
По итогам этого хоккейного марафона вся команда получила выходной, а в понедельник снова приступила к работе. Правда, Овечкин тренировку пропустил. В "Вашингтоне" сразу подчеркнули, что повода для беспокойства нет, да и сам факт отсутствия 40-летнего российского форварда на занятии, участие в котором является опциональным, далеко не новый. К тому же известно, что если Александр Михайлович не катается на льду, то проводит это время в тренажерном зале.
Новым соперником "Вашингтона" в регулярном чемпионате стал клуб "Юта Маммот". До сих пор "Юта" оставалась единственной командой, с которой "Кэпиталз" еще ни разу не играли в этом сезоне. Последний раз оппоненты встречались друг с другом более года назад. В прошлом сезоне противостояние "Вашингтона" и "Юты" оказалось в некоторой степени особенным. В первом матче розыгрыша-2024/25, который состоялся в ноябре, пожалуй, самую тяжелую травму в своей карьере получил Александр Овечкин.
© Фото : Скриншот из телетрансляцииТравма Александра Овечкина в матче с "Ютой"
Травма Александра Овечкина в матче с Ютой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Скриншот из телетрансляции
Травма Александра Овечкина в матче с "Ютой"
В начале третьего периода той игры Овечкин в ходе борьбы за шайбу неудачно столкнулся с канадским форвардом "Маммот" Джеком Макбэйном, после чего досрочно завершил матч. Для россиянина тот удар обернулся переломом малоберцовой кости левой ноги и последующей реабилитацией сроком в полтора месяца. И хотя в действиях Макбэйна не было никакого умысла травмировать Овечкина, многие фанаты "Вашингтона" обозлились на канадца. С тех пор Александр Михайлович и его обидчик смогли встретиться в феврале 2025-го, но на месть в той игре не было и намека: Макбэйна, отметившегося голом, никто и пальцем не тронул, а "Кэпиталз" и вовсе уступили "Юте" по буллитам (4:5).

Сергачев наказал Овечкина голом. Тот уберег его от драки

"Вашингтон" и "Юта" находятся в схожем положении, ведь обе команды вовсю борются за попадание в плей-офф. Но если "мамонты" идут в зоне плей-офф, то "Кэпиталз" — и близко нет. Для "столичных" сегодняшний матч стал последним в период дозаявок. До пятницы, когда в НХЛ пройдет крайний срок обменов, у команды Спенсера Карбери игр не будет.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 3
Юта
19:27 • Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
46:31 • Ryan Leonard
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
11:12 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
13:23 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
38:24 • Джон-Ясон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурци)
Календарь Турнирная таблица История встреч
К очень важной (а других матчей у "Вашингтона" сейчас не бывает) игре "Кэпиталз" почему-то подошли неготовыми. "Юта" с первых минут обрушила на ворота хозяев площадки "Кэпитал Уан Арены" град бросков, которые "столичные" только и успевали блокировать, чтобы обезопасить Логана Томпсона. Свой первый бросок в створ ворот "Маммот" "Кэпс" нанесли лишь к середине первого периода, когда Александр Овечкин наконец-то вынудил Карела Веймелку вступить в игру. Но атакующий натиск "Юты" дал о себе знать — на 12-й минуте встречи "мамонты" провели образцовую атаку, которую Дилан Гюнтер завершил точным броском в верхний угол.
Едва ли не сразу же "Юта" удвоила свое преимущество в счете. Этому формально способствовал… Овечкин. Капитан "Вашингтона" слишком очевидно атаковал Барретта Хэйтона, придержав его клюшкой, за что был наказан малым штрафом. В меньшинстве "Кэпс" поиграли менее минуты — звездный российский защитник "Маммот" Михаил Сергачев исполнил фирменный бросок издали и забросил свою десятую шайбу в этом сезоне.
Второй пропущенный гол побудил "Вашингтон" включиться в игру и начать агрессивно атаковать ворота гостей. Незадолго до перерыва "Кэпиталз" все же добились своего, когда Пьер-Люк Дюбуа на исходе большинства взял инициативу на себя и техничным кистевым броском отправил шайбу в дальний угол ворот.
"Юта" ожидала, что "Вашингтон" на второй период выйдет заряженным и жаждущим перевернуть ход встречи. Гости сделали все, чтобы этого не допустить: уплотнили среднюю зону и заставили соперника заниматься борьбой, а не игрой с шайбой, в результате чего моментов за все 20 минут было минимум. Один из немногих таких моментов завершился голом, но не "Вашингтона". Джей Джей Петерка, подхватив шайбу в зоне слота, сразу же бросил в сторону ворот, и шайба, угодив в штангу, предательски для вратаря "Кэпиталз" отскочила ему в правую руку, а от нее — в ворота. Примечательно, что и этот гол "Юта" оформила при игре в большинстве. Гости продемонстрировали 100-процентную реализацию численного преимущества, использовав две попытки из двух за весь матч.
У "Вашингтона" же проблемы с игрой в большинстве имеются на протяжении всего сезона. Тем интереснее, что в сегодняшнем матче "столичным" все же удалось забить в формате "5 на 4": Райан Леонард очень классно попал прямо под перекладину броском из правого круга вбрасывания. Впрочем, этот момент оказался последним, который завершился голом — в дальнейшем вратарь "Юты" Карел Веймелка поймал кураж и, совершив несколько эффектных и ярких спасений, позволил "мамонтам" увезти из столицы США важную победу.
© REUTERS / Amber SearlsАлександр Овечкин и Михаил Сергачев
Александр Овечкин и Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Amber Searls
Александр Овечкин и Михаил Сергачев
"Вашингтону" от безысходности оставалось только рефлексировать и искать счастье в рукопашных боях. Так, сразу после финальной сирены хозяева вступили в массовую потасовку с гостями. Примечательно, что в ней могли поучаствовать и Овечкин с Сергачевым, но Александр Михайлович по-отцовски вытащил своего соотечественника из толпы и обнял его.
2:3 — "Кэпиталз" вновь выстрелили себе в ногу и допустили еще одну грубую осечку. Их отставание от зоны уайлд-кард прямо сейчас составляет четыре очка. При этом у "Брюинз", которые сегодня благодаря голу Марата Хуснутдинова и передаче Никиты Задорова обыграли "Питтсбург Пингвинз" (2:1), имеется еще аж три матча в запасе. Шансы Овечкина и компании сыграть в плей-офф становятся все меньше.
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзЮта МаммотАлександр ОвечкинМихаил СергачевМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала