"Флорида" проиграла "Нью-Джерси", Грицюк отметился голом

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили российский нападающий Арсений Грицюк (13-я минута), Даги Хэмилтон (22), Коди Гласс (29), Доусон Мерсер (57) и Шимон Немец (60). У гостей автором гола стал Антон Лунделль (15).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Нападающий "Девилз" Максим Цыплаков нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.