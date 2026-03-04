"Флорида" проиграла "Нью-Джерси", Грицюк отметился голом

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили российский нападающий Арсений Грицюк (13-я минута), Даги Хэмилтон (22), Коди Гласс (29), Доусон Мерсер (57) и Шимон Немец (60). У гостей автором гола стал Антон Лунделль (15).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Нападающий "Девилз" Максим Цыплаков нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.
"Нью-Джерси" одержал вторую победу подряд. "Флорида" потерпела восьмое поражение в десяти последних матчах чемпионата НХЛ.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.