"Флорида" проиграла "Нью-Джерси", Грицюк отметился голом - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Хоккей
 
06:17 04.03.2026
"Флорида" проиграла "Нью-Джерси", Грицюк отметился голом
Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026
"Флорида" проиграла "Нью-Джерси", Грицюк отметился голом

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Джерси
5 : 1
Флорида
12:10 • Арсений Грицюк
(Коннор Браун)
21:35 • Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
28:13 • Коди Гласс
(Lenni Haemeenaho, Дуги Хэмилтон)
56:23 • Доусон Мерсер
59:20 • Шимон Немец
(Коннор Браун, Джек Хьюз)
14:37 • Антон Лунделль
(Эван Родригес, Увис Янис Балинскис)
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили российский нападающий Арсений Грицюк (13-я минута), Даги Хэмилтон (22), Коди Гласс (29), Доусон Мерсер (57) и Шимон Немец (60). У гостей автором гола стал Антон Лунделль (15).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31. Защитник "Пантерз" Дмитрий Куликов заблокировал один бросок и применил три силовых приема. Нападающий "Девилз" Максим Цыплаков нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.
"Нью-Джерси" одержал вторую победу подряд. "Флорида" потерпела восьмое поражение в десяти последних матчах чемпионата НХЛ.
