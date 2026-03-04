Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2. Сразу после финальной сирены на площадке возникла массовая потасовка с участием хоккеистов "Кэпиталз" и "Маммот". Овечкин и Сергачев отказались участвовать в стычке. Оба россиянина отошли в сторону после того, как Овечкин оттащил Сергачева. Впоследствии они обнялись друг с другом.