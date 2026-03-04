Рейтинг@Mail.ru
Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"
Хоккей
Хоккей
 
06:08 04.03.2026 (обновлено: 07:06 04.03.2026)
Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"
Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"
Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"
Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты Маммот" Михаил Сергачев отказались участвовать в драке после матча регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
юта маммот
михаил сергачев
александр овечкин
https://ria.ru/20260304/khokkey-2078353595.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, юта маммот, михаил сергачев, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Юта Маммот, Михаил Сергачев, Александр Овечкин
Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"

Овечкин и Сергачев обнялись во время драки после матча НХЛ "Вашингтон" - "Юта"

Александр Овечкин и Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты Маммот" Михаил Сергачев отказались участвовать в драке после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 3
Юта
19:27 • Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
46:31 • Ryan Leonard
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
11:12 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
13:23 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
38:24 • Джон-Ясон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурци)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2. Сразу после финальной сирены на площадке возникла массовая потасовка с участием хоккеистов "Кэпиталз" и "Маммот". Овечкин и Сергачев отказались участвовать в стычке. Оба россиянина отошли в сторону после того, как Овечкин оттащил Сергачева. Впоследствии они обнялись друг с другом.
Сергачев в матче против "Вашингтона" отметился голом. Овечкин очков не набрал.
Хоккеист Бостон Брюинз Марат Хуснутдинов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Гол Хуснутдинова помог "Бостону" обыграть "Питтсбург" Малкина
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Юта Маммот Михаил Сергачев Александр Овечкин
 
Заголовок открываемого материала