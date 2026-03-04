https://ria.ru/20260304/khokkey-2078354310.html
Овечкин и Сергачев отказались драться после матча "Вашингтона" и "Юты"
Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты Маммот" Михаил Сергачев отказались участвовать в драке после матча регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
юта маммот
михаил сергачев
александр овечкин
