"Вашингтон" проиграл "Юте" Сергачева, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе "Юты" шайбы забросили Дилан Гюнтер (12-я минута), российский защитник Михаил Сергачев (14) и Джон-Джейсон Петерка (39). У хозяев площадки голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (20) и Райан Леонард (47).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема и очков не набрал.
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд. "Юта" одержала четвертую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
