"Вашингтон" проиграл "Юте" Сергачева, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе "Юты" шайбы забросили Дилан Гюнтер (12-я минута), российский защитник Михаил Сергачев (14) и Джон-Джейсон Петерка (39). У хозяев площадки голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (20) и Райан Леонард (47).