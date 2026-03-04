Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Юте" Сергачева, Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Хоккей
 
05:45 04.03.2026
"Вашингтон" проиграл "Юте" Сергачева, Овечкин очков не набрал
"Вашингтон" проиграл "Юте" Сергачева, Овечкин очков не набрал
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, юта маммот, михаил сергачев, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Юта Маммот, Михаил Сергачев, Александр Овечкин
"Вашингтон" проиграл "Юте" Сергачева, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 3
Юта
19:27 • Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
46:31 • Ryan Leonard
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
11:12 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
13:23 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
38:24 • Джон-Ясон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурци)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе "Юты" шайбы забросили Дилан Гюнтер (12-я минута), российский защитник Михаил Сергачев (14) и Джон-Джейсон Петерка (39). У хозяев площадки голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (20) и Райан Леонард (47).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема и очков не набрал.
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд. "Юта" одержала четвертую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
