Рейтинг@Mail.ru
"Эвертон" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:07 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/everton-2078331855.html
"Эвертон" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии
"Эвертон" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Эвертон" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии
"Эвертон" нанес поражение "Бернли" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T01:07:00+03:00
2026-03-04T01:07:00+03:00
футбол
спорт
джеймс тарковски
эвертон
бернли
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878802792_0:0:989:556_1920x0_80_0_0_36f146c651d95854f8b27f95a5807000.png
https://ria.ru/20260304/inter-2078331573.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878802792_118:0:859:556_1920x0_80_0_0_c439e4a6b79277f7c043a9fce0c4f5bf.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джеймс тарковски, эвертон, бернли, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джеймс Тарковски, Эвертон, Бернли, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Эвертон" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии

"Эвертон" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

© UEFA Пресс-служба УЕФАФутбольный мяч – отборочный турнир Евро-2024
Футбольный мяч – отборочный турнир Евро-2024 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© UEFA Пресс-служба УЕФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Эвертон" нанес поражение "Бернли" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу "ирисок". Мячи забили Джеймс Тарковски (32-я минута) и Кирнан Дьюзбери-Холл (60)
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 марта 2026 • начало в 22:30
Завершен
Эвертон
2 : 0
Бернли
32‎’‎ • Джеймс Тарковски
(Джеймс Гарнер)
60‎’‎ • Кирнан Дьюсбери-Холл
(Илиман Ндиайе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Эвертон" (43 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Бернли" (19) располагается на 19-й строчке.
В 30-м туре "Эвертон" в гостях сыграет с лондонским "Арсеналом", "Бернли" примет "Борнмут". Обе встречи состоятся 14 марта.
Результаты других матчей:
Франческо Ачерби - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Интер" и "Комо" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
01:06
 
ФутболСпортДжеймс ТарковскиЭвертонБернлиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала