Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
Баскетбол
 
10:55 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/donchich-2078397280.html
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
спорт, лос-анджелес, лука дончич, зайон уильямсон, егор демин, лос-анджелес лейкерс, бруклин нетс, нью-орлеан пеликанс, нба
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Лука Дончич, Зайон Уильямсон, Егор Демин, Лос-Анджелес Лейкерс, Бруклин Нетс, Нью-Орлеан Пеликанс, НБА
Лука Дончич
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 27 очков, а также 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Зайон Уильямсон (24).
НБА
04 марта 2026 • начало в 06:30
Завершен
Лейкерс
110 : 101
Нью-Орлеан
"Лейкерс" выиграли третий матч подряд и с 37 победами занимают шестое место в таблице Западной конференции. "Нью-Орлеан" с 19 победами идет 13-м.
В других матчах дня "Бруклин Нетс" без российского разыгрывающего Егора Демина проиграл в гостях "Майами Хит" (98:124) и продлил серию поражений до девяти матчей, "Миннесота Тимбервулвз" благодаря 41 очку Энтони Эдвардса обыграла дома "Мемфис Гриззлис" (117:100).
Результаты остальных матчей игрового дня:
"Кливленд Кавальерс" - "Детройт Пистонс" - 113:109;
"Орландо Мэджик" - "Вашингтон Уизардс" - 126:109;
"Шарлотт Хорнетс" - "Даллас Маверикс" - 117:90;
"Торонто Рэпторс" - "Нью-Йорк Никс" - 95:111;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Сан-Антонио Сперс" - 91:131;
"Чикаго Буллз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 108:116;
"Сакраменто Кингз" - "Финикс Санз" - 103:114.
 
Баскетбол Спорт Лос-Анджелес Лука Дончич Зайон Уильямсон Егор Демин Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс Нью-Орлеан Пеликанс НБА
 
Матч-центр
 
