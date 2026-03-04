Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 27 очков, а также 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Зайон Уильямсон (24).