Алвес заявил, что игроки ЦСКА были готовы к провокациям от "Краснодара"
Футбол
 
23:56 04.03.2026
Алвес заявил, что игроки ЦСКА были готовы к провокациям от "Краснодара"
Алвес заявил, что игроки ЦСКА были готовы к провокациям от "Краснодара"
Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес заявил, что защитник армейцев Мойзес предупреждал команду о провокациях со стороны футболистов "Краснодара" перед... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T23:56:00+03:00
2026-03-04T23:56:00+03:00
https://ria.ru/20260303/futbol-2078242745.html
2026
Алвес заявил, что игроки ЦСКА были готовы к провокациям от "Краснодара"

Алвес заявил, что футболисты ЦСКА ждали провокаций со стороны "Краснодара"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес заявил, что защитник армейцев Мойзес предупреждал команду о провокациях со стороны футболистов "Краснодара" перед полуфинальным матчем Кубка России.
В среду ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику "Краснодара" Джованни Гонсалесу.
Кубок России по футболу
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
54‎’‎ • Кирилл Глебов
68‎’‎ • Данил Круговой
(Матвей Кисляк)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Матвей Кисляк)
22‎’‎ • Дэвид Кобнан
(Жуан Батчи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мойзес перед игрой сказал, что возможны провокации со стороны "Краснодара". Старались сохранять холодную голову. И нам это удалось. И наоборот - нам удалось добиться того, чтобы они получили красную карточку", - сказал Алвес журналистам.
Также бразилец отметил, что его не удивили постоянные обращения колумбийского форварда "Краснодара" Джона Кордобы к арбитрам. "Мы знаем о личности Кордобы. Он любит общаться с соперниками, судьей, болельщиками", - сказал Алвес.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. Инцидент попал в трансляцию. На 68-й минуте Мойзес был удален с поля, получив вторую желтую карточку.
