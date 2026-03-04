Алвес заявил, что игроки ЦСКА были готовы к провокациям от "Краснодара"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес заявил, что защитник армейцев Мойзес предупреждал команду о провокациях со стороны футболистов "Краснодара" перед полуфинальным матчем Кубка России.
В среду ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. На 72-й минуте главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику "Краснодара" Джованни Гонсалесу.
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
54’ • Кирилл Глебов
68’ • Данил Круговой
90’ • Матеус Алвес
22’ • Дэвид Кобнан
"Мойзес перед игрой сказал, что возможны провокации со стороны "Краснодара". Старались сохранять холодную голову. И нам это удалось. И наоборот - нам удалось добиться того, чтобы они получили красную карточку", - сказал Алвес журналистам.
Также бразилец отметил, что его не удивили постоянные обращения колумбийского форварда "Краснодара" Джона Кордобы к арбитрам. "Мы знаем о личности Кордобы. Он любит общаться с соперниками, судьей, болельщиками", - сказал Алвес.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. Инцидент попал в трансляцию. На 68-й минуте Мойзес был удален с поля, получив вторую желтую карточку.
