https://ria.ru/20260303/zhedson-2078281635.html
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ
Президент турецкого "Бешикташа" Сердал Адалы начал переговоры с руководством московского "Спартака" и представителями футболиста Жедсона Фернандеша о... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T18:48:00+03:00
2026-03-03T18:48:00+03:00
2026-03-03T18:48:00+03:00
футбол
жедсон фернандеш
бешикташ
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044982010_0:187:2152:1398_1920x0_80_0_0_47498e4fccdf1c22e6db92424290c18b.jpg
https://ria.ru/20260303/rodrigo-2078273571.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044982010_112:0:2016:1428_1920x0_80_0_0_03e77766afa442142f889231f2697ce7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жедсон фернандеш, бешикташ, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы
Футбол, Жедсон Фернандеш, Бешикташ, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона Фернандеша