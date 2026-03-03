Рейтинг@Mail.ru
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Футбол
 
18:48 03.03.2026
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ
футбол
жедсон фернандеш
бешикташ
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
жедсон фернандеш, бешикташ, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы
Футбол, Жедсон Фернандеш, Бешикташ, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы
"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент турецкого "Бешикташа" Сердал Адалы начал переговоры с руководством московского "Спартака" и представителями футболиста Жедсона Фернандеша о возвращении португальца в клуб, сообщает Fanatik.
По информации источника, 27-летний полузащитник испытывает трудности с адаптацией в России и чувствует себя несчастливым в "Спартаке", поэтому выразил готовность вернуться в "Бешикташ".
Жедсон перешел в "Спартак" в июле 2025 года из "Бешикташа", за который выступал с 2022-го. Всего за "красно-белых" португалец провел 21 матч и забил пять мячей. За полузащитника клуб заплатил 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба.
Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы
ФутболЖедсон ФернандешБешикташСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Футбольные трансферы и слухи
 
