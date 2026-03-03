"Бешикташ" начал переговоры со "Спартаком" о возвращении Жедсона, пишут СМИ

Жедсон перешел в "Спартак" в июле 2025 года из "Бешикташа", за который выступал с 2022-го. Всего за "красно-белых" португалец провел 21 матч и забил пять мячей. За полузащитника клуб заплатил 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба.