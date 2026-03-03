Рейтинг@Mail.ru
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай
Баскетбол
 
11:41 03.03.2026
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай
Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, никакой информации по вылетам нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
баскетбол
алексей швед
евгений богачев
уникс
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
дубай
дубай
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай

Российские баскетболисты Швед и Лопатин еще не смогли покинуть Дубай

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, никакой информации по вылетам нет, сообщил РИА Новости президент казанского клуба Евгений Богачев.
В Telegram-канале Шведа 1 марта было опубликовано сообщение о том, что он с семьей не может вылететь из Дубая из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Баскетболист собирался обратиться в консульство.
«
"Ребята все еще в Дубае. Пытаются вылететь, но пока не получается. Мы с ними все время на связи. Никакой информации нет, только ждем. Небо пока закрыто, вылетел один самолет, но пространство воздушное опять закрыли. Живы и здоровы – это самое главное, а больше и ничего. Очень их ждем – у нас же игра 7 марта", - сказал Богачев.
УНИКС 7 марта примет петербургский "Зенит" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Российский теннисист Андрей Рублев и Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае Медведев и Рублев пропустят турнир в Индиан-Уэллсе
Баскетбол Алексей Швед Евгений Богачев УНИКС Зенит (Санкт-Петербург) Единая Лига ВТБ Дубай
 
