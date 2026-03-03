Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай

«

"Ребята все еще в Дубае. Пытаются вылететь, но пока не получается. Мы с ними все время на связи. Никакой информации нет, только ждем. Небо пока закрыто, вылетел один самолет, но пространство воздушное опять закрыли. Живы и здоровы – это самое главное, а больше и ничего. Очень их ждем – у нас же игра 7 марта", - сказал Богачев.