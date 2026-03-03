https://ria.ru/20260303/shved-2078137635.html
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай
Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, никакой информации по вылетам нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
дубай
Российские баскетболисты не смогли покинуть Дубай
Российские баскетболисты Швед и Лопатин еще не смогли покинуть Дубай
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Баскетболистам УНИКСа Алексею Шведу и Андрею Лопатину на текущий момент не удалось покинуть Дубай, никакой информации по вылетам нет, сообщил РИА Новости президент казанского клуба Евгений Богачев.
В Telegram-канале Шведа 1 марта было опубликовано сообщение о том, что он с семьей не может вылететь из Дубая из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Баскетболист собирался обратиться в консульство.
«
"Ребята все еще в Дубае. Пытаются вылететь, но пока не получается. Мы с ними все время на связи. Никакой информации нет, только ждем. Небо пока закрыто, вылетел один самолет, но пространство воздушное опять закрыли. Живы и здоровы – это самое главное, а больше и ничего. Очень их ждем – у нас же игра 7 марта", - сказал Богачев.
УНИКС 7 марта примет петербургский "Зенит" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.