Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы
Бразильский футболист мадридского "Реала" Родриго получил разрыв крестообразной связки и разрыв наружного мениска правой ноги, сообщается на сайте "сливочных". РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Игрок "Реала" Родриго повредил крестообразную связку и пропустит чемпионат мира