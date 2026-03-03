Рейтинг@Mail.ru
Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы
Футбол
 
18:21 03.03.2026
Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы
Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы
Бразильский футболист мадридского "Реала" Родриго получил разрыв крестообразной связки и разрыв наружного мениска правой ноги, сообщается на сайте "сливочных". РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Бразильский нападающий "Реала" пропустит ЧМ из-за травмы

Игрок "Реала" Родриго повредил крестообразную связку и пропустит чемпионат мира

Полузащитник мадридского Реала Родриго Гоэс в матче Примеры
Полузащитник мадридского "Реала" Родриго Гоэс в матче Примеры. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бразильский футболист мадридского "Реала" Родриго получил разрыв крестообразной связки и разрыв наружного мениска правой ноги, сообщается на сайте "сливочных".
Родриго получил повреждение в понедельник в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (0:1). Он вышел на поле на 55-й минуте и отыграл матч до конца.
По информации Marca, нападающий пропустит остаток сезона и не сможет сыграть за сборную на предстоящем чемпионате мира.
Родриго с лета 2019 года выступает в составе "Реала", куда перешел из бразильского "Сантоса". Его контракт рассчитан до июня 2028 года. Всего он сыграл за "сливочных" 297 матчей и забил 71 мяч. Вместе с "Реалом" бразилец трижды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов. Также в его активе 37 матчей и девять голов в составе сборной Бразилии.
"Реал" без Мбаппе проиграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
Футбол
 
