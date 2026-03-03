Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча НХЛ

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:4 (2:0, 2:0, 0:4, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Адам Фантилли (6-я минута), Кирилл Марченко (16, 62), Шон Монахан (24) и Матье Оливье (32). В составе проигравших шайбы забросили Владислав Гавриков (41), Гейб Перро (41, 56) и Уилл Борген (53).

Марченко также отдал голевую передачу и был признан первой звездой матча. Для него эта игра стала 13-й с несколькими шайбами за "Коламбус", по этому показателю он вышел на седьмое место в истории клуба. Голевой передачей на россиянина отметился его соотечественник Иван Проворов. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков по воротам.