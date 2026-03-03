Рейтинг@Mail.ru
Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча НХЛ
07:31 03.03.2026
Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
хоккей
спорт
нью-йорк (город)
кирилл марченко
шон монахан
владислав гавриков
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк (город)
Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча НХЛ

Дубль и передача Марченко помогли "Коламбусу" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:4 (2:0, 2:0, 0:4, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Адам Фантилли (6-я минута), Кирилл Марченко (16, 62), Шон Монахан (24) и Матье Оливье (32). В составе проигравших шайбы забросили Владислав Гавриков (41), Гейб Перро (41, 56) и Уилл Борген (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 марта 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
4 : 5
Коламбус
40:30 • Владислав Гавриков
(Алексис Лафренье, Уилл Кюилл)
40:54 • Gabriel Perreault
52:52 • Уилл Борген
(Gabriel Perreault, Джей Ти Миллер)
55:14 • Gabriel Perreault
(Уилл Борген, Винсент Трочек)
05:50 • Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дэнтон Матейчук)
15:32 • Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Чарли Койл)
23:27 • Шон Монахэн
31:54 • Мэтью Оливер
(Чарли Койл, Дэймон Северсон)
61:04 • Кирилл Марченко
(Дэймон Северсон, Адам Фантилли)
Марченко также отдал голевую передачу и был признан первой звездой матча. Для него эта игра стала 13-й с несколькими шайбами за "Коламбус", по этому показателю он вышел на седьмое место в истории клуба. Голевой передачей на россиянина отметился его соотечественник Иван Проворов. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков по воротам.
"Коламбус" с 68 очками занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона, "Рейнджерс" (54 очка) располагаются на последней, восьмой строчке.
В другом матче буллит россиянина Матвея Мичкова в послематчевой серии помог "Филадельфии Флайерз" обыграть на выезде "Торонто Мейпл Лифс" - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
НХЛ назвала лучших игроков недели
2 марта, 21:42
 
Хоккей Спорт Нью-Йорк (город) Кирилл Марченко Шон Монахан Владислав Гавриков Коламбус Блю Джекетс Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс
 
