"Фламенго" уволил главного тренера после победы в матче со счетом 8:0

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил на сайте об отставке Филипе Луиса с поста главного тренера команды.

В ночь на вторник по московскому времени "Фламенго" разгромил "Мадурейру" со счетом 8:0 в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро. По сумме двух встреч команда одержала победу 11:0. В текущем сезоне "Фламенго" уступил "Коринтиансу" в Суперкубке Бразилии и аргентинскому "Ланусу" в Кубке Южной Америки.

"Клуб "Фламенго" сообщает, что со вторника Филипе Луис больше не будет руководить профессиональной командой. Мы благодарим своего бывшего игрока и тренера за все, чего он достиг. Клуб желает ему успехов и удачи в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении "Фламенго".