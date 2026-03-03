https://ria.ru/20260303/flamengo-2078175174.html
"Фламенго" уволил главного тренера после победы в матче со счетом 8:0
"Фламенго" уволил главного тренера после победы в матче со счетом 8:0 - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Фламенго" уволил главного тренера после победы в матче со счетом 8:0
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил на сайте об отставке Филипе Луиса с поста главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Фламенго" уволил главного тренера после победы в матче со счетом 8:0
"Фламенго" объявил об отставке главного тренера Филипе Луиса после победы 8:0
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" объявил на сайте об отставке Филипе Луиса с поста главного тренера команды.
В ночь на вторник по московскому времени "Фламенго" разгромил "Мадурейру" со счетом 8:0 в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро. По сумме двух встреч команда одержала победу 11:0. В текущем сезоне "Фламенго" уступил "Коринтиансу" в Суперкубке Бразилии и аргентинскому "Ланусу" в Кубке Южной Америки.
"Клуб "Фламенго" сообщает, что со вторника Филипе Луис больше не будет руководить профессиональной командой. Мы благодарим своего бывшего игрока и тренера за все, чего он достиг. Клуб желает ему успехов и удачи в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении "Фламенго".
Луису 40 лет, он возглавил "Фламенго" в сентябре 2024 года. За это время специалист выиграл с командой Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро. 29 декабря "Фламенго" объявил о продлении контракта с Филипе Луисом до 2027 года.