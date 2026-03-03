Рейтинг@Mail.ru
"Детройт" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ
Хоккей
 
00:51 03.03.2026
"Детройт" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ
"Детройт" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ
"Детройт Ред Уингз" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Детройт" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Детройт" со счетом 4:2 обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Детройт Ред Уингз" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 марта 2026 • начало в 22:00
Завершен
Нэшвилл
2 : 4
Детройт
17:02 • Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Роман Йоси)
27:09 • Джонатан Марчессо
(Райан О'Райлли)
04:51 • Emmitt Finnie
(Марко Каспер, Мэйсон Эпплтон)
29:44 • Лукас Рэймонд
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
36:36 • Альберт Йоханссон
(Марко Каспер, Мэйсон Эпплтон)
59:32 • Алекс Дебринкэт
(Лукас Рэймонд)
Встреча в Нэшвилле завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе "Детройта" шайбы забросили Эммитт Финни (5-я минута), Лукас Рэймонд (30), Альберт Юханссон (37) и Алекс Дебринкэт (60). У "Нэшвилла" отличились Филип Форсберг (18) и Джонатан Маршессо (28).
Вратарь "Детройта" Джон Гибсон не смог доиграть матч. Как сообщается на странице клуба в соцсети X, голкипер получил травму нижней части тела. Со второго периода место в воротах команды занял Кэм Тэлбот.
"Детройт" (76 очков) занимает третье место в Атлантическом дивизионе. "Нэшвилл" (62) идет пятым в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Детройт" примет "Вегас Голден Найтс" 4 марта. "Нэшвилл" днем раньше встретится с "Коламбус Блю Джекетс" на льду соперника.
