"Детройт" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Детройт Ред Уингз" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02 марта 2026 • начало в 22:00
Завершен
17:02 • Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Роман Йоси)
27:09 • Джонатан Марчессо
04:51 • Emmitt Finnie
(Марко Каспер, Мэйсон Эпплтон)
29:44 • Лукас Рэймонд
36:36 • Альберт Йоханссон
(Марко Каспер, Мэйсон Эпплтон)
59:32 • Алекс Дебринкэт
Встреча в Нэшвилле завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе "Детройта" шайбы забросили Эммитт Финни (5-я минута), Лукас Рэймонд (30), Альберт Юханссон (37) и Алекс Дебринкэт (60). У "Нэшвилла" отличились Филип Форсберг (18) и Джонатан Маршессо (28).
Вратарь "Детройта" Джон Гибсон не смог доиграть матч. Как сообщается на странице клуба в соцсети X, голкипер получил травму нижней части тела. Со второго периода место в воротах команды занял Кэм Тэлбот.
"Детройт" (76 очков) занимает третье место в Атлантическом дивизионе. "Нэшвилл" (62) идет пятым в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Детройт" примет "Вегас Голден Найтс" 4 марта. "Нэшвилл" днем раньше встретится с "Коламбус Блю Джекетс" на льду соперника.
