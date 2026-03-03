https://ria.ru/20260303/cope-2078320498.html
Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико", пишут СМИ
Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико", пишут СМИ
Автобус мадридского футбольного клуба "Атлетико" прибыл на "Камп Ноу" с разбитым стеклом из-за попадания предмета, брошенного болельщиками "Барселоны", сообщает РИА Новости Спорт, 03.03.2026
COPE: фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико" перед матчем