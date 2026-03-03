Рейтинг@Mail.ru
Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
22:41 03.03.2026
Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико", пишут СМИ
Автобус мадридского футбольного клуба "Атлетико" прибыл на "Камп Ноу" с разбитым стеклом из-за попадания предмета, брошенного болельщиками "Барселоны", сообщает РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико", пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Автобус мадридского футбольного клуба "Атлетико" прибыл на "Камп Ноу" с разбитым стеклом из-за попадания предмета, брошенного болельщиками "Барселоны", сообщает COPE.
Во вторник в Барселоне состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Из опубликованного COPE в соцсети X видео следует, что многочисленная толпа болельщиков выстроилась вдоль дороги, зажгла пиротехнику и начала бросать ее, а также запускать фейерверки. На месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Издание не уточняет, находились ли в автобусе футболисты или сотрудники "Атлетико".
В первом матче, который состоялся в Мадриде 12 февраля, "Атлетико" одержал разгромную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.
