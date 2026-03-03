Рейтинг@Mail.ru
Арбелоа взял на себя вину за поражение "Реала" от "Хетафе"
10:52 03.03.2026 (обновлено: 11:27 03.03.2026)
Арбелоа взял на себя вину за поражение "Реала" от "Хетафе"
Арбелоа взял на себя вину за поражение "Реала" от "Хетафе"
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение команды в матче чемпионата Испании по футболу против "Хетафе". РИА Новости Спорт, 03.03.2026
футбол
альваро арбелоа
джуд беллингем
килиан мбаппе
реал мадрид
хетафе
барселона
чемпионат испании по футболу
альваро арбелоа, джуд беллингем, килиан мбаппе, реал мадрид, хетафе, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Альваро Арбелоа, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Хетафе, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
Арбелоа взял на себя вину за поражение "Реала" от "Хетафе"

Арбелоа взял на себя вину за проигрыш "Хетафе" в чемпионате Испании

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение команды в матче чемпионата Испании по футболу против "Хетафе".
В понедельник "Реал" проиграл на своем поле "Хетафе" (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги.
Чемпионат Испании по футболу
02 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
0 : 1
Хетафе
39‎’‎ • Мартин Сатриано
(Мауро Арамбарри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Правда, у нас были шансы забить. Но и верно, что мы могли бы сыграть лучше. Я не могу упрекнуть своих игроков за их старания. Ответственность за нашу игру лежит на мне. Если кто-то и виноват в поражении, так это я", - приводит слова Арбелоа Marca.
Из-за травм матч пропустил лучший бомбардир текущего сезона Ла Лиги Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем.
"Когда проигрываешь, всегда вспоминаешь важных игроков, таких как Беллингем и Мбаппе, но я не собираюсь оправдываться по поводу отсутствия некоторых из них. теперь у нас нет другой цели, кроме как выиграть оставшиеся 36 очков. Это "Реал", и здесь никто не сдаётся. Мы считаем, что сможем сократить этот отрыв", - добавил он.
"Реал" с 60 очками занимает второе место в таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла.
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Зенит - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Англии планируют опробовать систему тренерского запроса по VAR
Вчера, 08:41
 
Футбол Альваро Арбелоа Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Реал Мадрид Хетафе Барселона Чемпионат Испании по футболу
 
