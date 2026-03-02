https://ria.ru/20260302/timma-2077926259.html
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T15:54:00+03:00
2026-03-02T15:54:00+03:00
2026-03-02T15:54:00+03:00
происшествия
янис тимма
анна седокова
следственный комитет россии (ск рф)
баскетбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989631096_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_45050e15014634348f73a3a2f66dab6e.jpg
https://ria.ru/20260302/timma-2077924937.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989631096_498:0:3155:1993_1920x0_80_0_0_48bbdc0616b50118c14abbd74d637383.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, янис тимма, анна седокова, следственный комитет россии (ск рф), баскетбол
Происшествия, Янис Тимма, Анна Седокова, Следственный комитет России (СК РФ), баскетбол
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы экс-жены баскетболиста Анны Седоковой.
Сторона Тиммы в январе 2025 года сообщала, что СК не стал возбуждать дело по факту гибели спортсмена и что отказ будет обжалован, в феврале – что следствие проведет дополнительную проверку обстоятельств его смерти. В июле – что семья Тиммы подала заявления в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности Седокову в России и Латвии по статье о доведении до самоубийства.
«
"Следствие вынесло отказ в возбуждении дела", - сказала Стукалова.
При этом в Латвии, как сообщила РИА Новости адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, уголовное дело возбуждено и певицу вызывали на допрос, на который она не явилась.
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.