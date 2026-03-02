Рейтинг@Mail.ru
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/timma-2077926259.html
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы
Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T15:54:00+03:00
2026-03-02T15:54:00+03:00
происшествия
янис тимма
анна седокова
следственный комитет россии (ск рф)
баскетбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989631096_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_45050e15014634348f73a3a2f66dab6e.jpg
https://ria.ru/20260302/timma-2077924937.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989631096_498:0:3155:1993_1920x0_80_0_0_48bbdc0616b50118c14abbd74d637383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, янис тимма, анна седокова, следственный комитет россии (ск рф), баскетбол
Происшествия, Янис Тимма, Анна Седокова, Следственный комитет России (СК РФ), баскетбол
СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы

СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Химки"
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - Химки - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы экс-жены баскетболиста Анны Седоковой.
Сторона Тиммы в январе 2025 года сообщала, что СК не стал возбуждать дело по факту гибели спортсмена и что отказ будет обжалован, в феврале – что следствие проведет дополнительную проверку обстоятельств его смерти. В июле – что семья Тиммы подала заявления в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности Седокову в России и Латвии по статье о доведении до самоубийства.
«
"Следствие вынесло отказ в возбуждении дела", - сказала Стукалова.
При этом в Латвии, как сообщила РИА Новости адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, уголовное дело возбуждено и певицу вызывали на допрос, на который она не явилась.
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Семья Тиммы просит взыскать с Седоковой долю от проданной квартиры
Вчера, 15:47
 
ПроисшествияЯнис ТиммаАнна СедоковаСледственный комитет России (СК РФ)баскетбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала