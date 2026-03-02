СМИ узнали, как Медведев и Рублев планируют покинуть ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев намерены покинуть ОАЭ частным рейсом, сообщает Marca.
Медведев на прошедшей неделе стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае, Рублев выбыл в полуфинале. Оба теннисиста на данный момент не могут покинуть страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По информации источника, спортсмены должны поехать на автомобиле в Оман, откуда во вторник вылетят на частном самолете в Турцию или Армению. Если им удастся покинуть страну в этот срок, Медведев и Рублев смогут принять участие в турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), матчи основной сетки которого стартуют 4 марта. Россияне начнут участие в турнире позднее со второго круга. Оставшиеся игроки, их семьи, тренеры и персонал ATP, которых суммарно более 40 человек, ожидают плана эвакуации через Стамбул. Также рассматривается возможность чартерного рейса из Эр-Рияда.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в своем заявлении отмечает, что оказывает поддержку задержавшимся в Дубае игрокам и мониторит ситуацию, отталкиваясь от графика работы авиакомпаний и официальных рекомендаций.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.