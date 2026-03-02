Рейтинг@Mail.ru
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:47 02.03.2026
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
национальная хоккейная лига (нхл), сент-луис блюз, миннесота уайлд, павел бучневич, кирилл капризов, владимир тарасенко, данила юров, алексей торопченко, яков тренин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сент-Луис Блюз, Миннесота Уайлд, Павел Бучневич, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров, Алексей Торопченко, Яков Тренин
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ

Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

© Фото : twitter.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : twitter.com/mnwild
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 марта 2026 • начало в 01:00
Завершен
Миннесота
1 : 3
Сент-Луис
36:09 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Квин Хьюс)
38:05 • Логан Майу
(Роберт Томас, Брэйден Шенн)
56:21 • Павел Бучневич
(Jimmy Snuggerud)
59:35 • Роберт Томас
(Павел Бучневич)
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Логан Майлу (39-я минута), российский нападающий Павел Бучневич (57) и Роберт Томас (60). У "Миннесоты" отличился российский нападающий Кирилл Капризов (37), который был признан третьей звездой матча.
Кирилл Капризов благодаря голу продлил личную серию с набранными очками до семи матчей. Российский форвард также достиг отметки в 219 шайб, заброшенных за всю карьеру за "Миннесоту" в чемпионатах НХЛ, и повторил снайперский рекорд клуба, сравнявшись с Марианом Габориком.
Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот. Форвард "Уайлд" Данила Юров дважды бросил в створ и применил один силовой прием. Нападающий "дикарей" Яков Тренин отметился одним броском и тремя силовыми приемами. Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич также записал на свой счет голевую передачу. Нападающий "Блюз" Алексей Торопченко очков не набрал.
В других матчах чемпионата НХЛ хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли в овертайме "Виннипег Джетс" (2:1), а "Юта Маммот" с российским защитником Михаилом Сергачевым проиграла "Чикаго Блэкхокс" (0:4).
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Павел Бучневич
Кирилл Капризов
Владимир Тарасенко
Данила Юров
Алексей Торопченко
Яков Тренин
 
