Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Логан Майлу (39-я минута), российский нападающий Павел Бучневич (57) и Роберт Томас (60). У "Миннесоты" отличился российский нападающий Кирилл Капризов (37), который был признан третьей звездой матча.

Кирилл Капризов благодаря голу продлил личную серию с набранными очками до семи матчей. Российский форвард также достиг отметки в 219 шайб, заброшенных за всю карьеру за "Миннесоту" в чемпионатах НХЛ, и повторил снайперский рекорд клуба, сравнявшись с Марианом Габориком.

Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот. Форвард "Уайлд" Данила Юров дважды бросил в створ и применил один силовой прием. Нападающий "дикарей" Яков Тренин отметился одним броском и тремя силовыми приемами. Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич также записал на свой счет голевую передачу. Нападающий "Блюз" Алексей Торопченко очков не набрал.