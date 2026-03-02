Рейтинг@Mail.ru
Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам за клуб
Хоккей
 
02:37 02.03.2026
Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам за клуб
Капризов повторил рекорд "Миннесоты" по голам за клуб
национальная хоккейная лига (нхл), сент-луис блюз, кирилл капризов, мариан габорик, миннесота уайлд
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сент-Луис Блюз, Кирилл Капризов, Мариан Габорик, Миннесота Уайлд
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов повторил рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за клуб в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 марта 2026 • начало в 01:00
Завершен
Миннесота
1 : 3
Сент-Луис
36:09 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Квин Хьюс)
38:05 • Логан Майу
(Роберт Томас, Брэйден Шенн)
56:21 • Павел Бучневич
(Jimmy Snuggerud)
59:35 • Роберт Томас
(Павел Бучневич)
"Миннесота" принимает "Сент-Луис Блюз" в рамках матча регулярного первенства. Капризов отметился голом. Шайба россиянина в игре стала для него 219-й в карьере, заброшенной за "Уайлд" в чемпионатах НХЛ.
Капризов догнал словака Мариана Габорика по количеству голов за "Миннесоту" и повторил снайперский рекорд клуба в "регулярках" лиги. Российскому форварду для достижения отметки в 219 шайб за "дикарей" потребовалось сыграть 380 матчей. Габорик аналогичный результат показал за 502 матча.
Кириллу Капризову 28 лет. Россиянин дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. Сезон-2025/26 является для него шестым в лиге. Всю свою карьеру в НХЛ Капризов играет за "Миннесоту", которая выбрала его под общим 135-м номером на драфте 2015 года. В сентябре форвард подписал с "Уайлд" рекордный в истории лиги контракт сроком на восемь лет и на общую сумму в размере 136 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27.
Первые голы Овечкина после Олимпиады! Русский герой прервал жуткую серию
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сент-Луис Блюз, Кирилл Капризов, Мариан Габорик, Миннесота Уайлд
 
