Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА

1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) допускает возможность переноса начала матча между "Сочи" и московским "Спартаком", сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного чемпионата.

« "На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ "Сочи - "Спартак". О решении сообщим дополнительно", - заявили в лиге.

"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.

В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".