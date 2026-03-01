https://ria.ru/20260301/sochi-2077660775.html
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА
Российская премьер-лига (РПЛ) допускает возможность переноса начала матча между "Сочи" и московским "Спартаком", сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного РИА Новости Спорт, 01.03.2026
сочи, спартак москва, торпедо (москва), российская премьер-лига (рпл), континентальная хоккейная лига (кхл)
1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) допускает возможность переноса начала матча между "Сочи" и московским "Спартаком", сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного чемпионата.
"На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ "Сочи - "Спартак". О решении сообщим дополнительно", - заявили в лиге.
"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.
В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.