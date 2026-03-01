Рейтинг@Mail.ru
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:39 01.03.2026 (обновлено: 14:44 01.03.2026)
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА
Российская премьер-лига (РПЛ) допускает возможность переноса начала матча между "Сочи" и московским "Спартаком", сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА

В РПЛ допустили перенос начала матча "Сочи" — "Спартак" из-за опасности БПЛА

© пресс-служба арены "Фишт"Стадион "Фишт" в Сочи
1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) допускает возможность переноса начала матча между "Сочи" и московским "Спартаком", сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного чемпионата.
"На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ "Сочи - "Спартак". О решении сообщим дополнительно", - заявили в лиге.
"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.
В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве
ФутболСочиСпартак МоскваТорпедо (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КХЛ 2025-2026
 
