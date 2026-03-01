https://ria.ru/20260301/psg-2077560251.html
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Гавре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 37-й минуте забил Брадли Барколя. Другой игрок парижан, Дезире Дуэ, не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов восьмой раз подряд вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими во втором матче чемпионата кряду.
"ПСЖ", набрав 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. "Гавр" с 26 баллами занимает 13-е место.
В следующем туре "ПСЖ" 6 марта примет "Монако", двумя днями позднее "Гавр" в гостях сыграет с "Брестом".