"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
01:04 01.03.2026
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1

"ПСЖ" с Сафоновым в воротах победил "Гавр" в матче чемпионата Франции

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Соцсети вратаря
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Гавре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 37-й минуте забил Брадли Барколя. Другой игрок парижан, Дезире Дуэ, не смог реализовать пенальти на 79-й минуте.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов восьмой раз подряд вышел в стартовом составе и сохранил ворота сухими во втором матче чемпионата кряду.
"ПСЖ", набрав 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. "Гавр" с 26 баллами занимает 13-е место.
В следующем туре "ПСЖ" 6 марта примет "Монако", двумя днями позднее "Гавр" в гостях сыграет с "Брестом".
