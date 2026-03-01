Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1). В составе "Баффало" голами отметились Джош Норрис (7-я и 9-я минуты), Расмус Далин (6), Тейдж Томпсон (16), Зак Метса (22) и Алекс Так (44). У хозяев площадки отличились Доминик Джеймс (37) и Виктор Хедман (46).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров очков не набрал и прервал личную результативную серию, которая составила 12 матчей. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил девять бросков и был заменен после пятой пропущенной шайбы.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме обыграли "Коламбус Блю Джекетс" (4:3 ОТ), "Колорадо Эвеланш" выиграл у "Чикаго Блэкхокс" (3:1), "Торонто Мейпл Лифс" проиграл "Оттаве Сенаторз" (2:5), "Каролина Харрикейнз" одолела "Детройт Ред Уингз" (5:2), а "Лос-Анджелес Кингз" обыграли "Калгари Флэймз" (2:0).
