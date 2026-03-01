Рейтинг@Mail.ru
Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
06:05 01.03.2026
Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ
Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
баффало сейбрз
никита кучеров
андрей василевский
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, баффало сейбрз, никита кучеров, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Баффало Сейбрз, Никита Кучеров, Андрей Василевский
Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ

Форвард "Тампы" Кучеров прервал серию с набранными очками в чемпионате НХЛ

Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
2 : 6
Баффало
36:03 • Доминик Джеймс
(Оливер Бьеркстранд, Виктор Хедман)
45:27 • Виктор Хедман
(Даррен Рэддиш)
05:25 • Расмус Дэлин
(Оуэн Пауэр)
06:15 • Джош Норрис
(Джошуа Доан, Zach Metsa)
08:18 • Джош Норрис
(Боуэн Байрэм, Закари Бенсон)
15:06 • Тейдж Томпсон
(Пейтон Кребс, Расмус Дэлин)
21:54 • Zach Metsa
43:43 • Алекс Так
(Расмус Дэлин, Джек Куинн)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (4:0, 1:1, 1:1). В составе "Баффало" голами отметились Джош Норрис (7-я и 9-я минуты), Расмус Далин (6), Тейдж Томпсон (16), Зак Метса (22) и Алекс Так (44). У хозяев площадки отличились Доминик Джеймс (37) и Виктор Хедман (46).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров очков не набрал и прервал личную результативную серию, которая составила 12 матчей. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил девять бросков и был заменен после пятой пропущенной шайбы.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме обыграли "Коламбус Блю Джекетс" (4:3 ОТ), "Колорадо Эвеланш" выиграл у "Чикаго Блэкхокс" (3:1), "Торонто Мейпл Лифс" проиграл "Оттаве Сенаторз" (2:5), "Каролина Харрикейнз" одолела "Детройт Ред Уингз" (5:2), а "Лос-Анджелес Кингз" обыграли "Калгари Флэймз" (2:0).
