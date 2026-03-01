Рейтинг@Mail.ru
Президент РПЛ допустил перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"
15:10 01.03.2026 (обновлено: 15:22 01.03.2026)
Президент РПЛ допустил перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"
Президент РПЛ допустил перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"
https://ria.ru/20260301/sochi-2077660775.html
Президент РПЛ допустил перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"

Президент РПЛ Алаев допустил перенос начала игры "Сочи" - "Спартак" на 19:00 мск

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава РПЛ Александр Алаев
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил журналистам, что организация допускает перенос начала матча между футболистами "Сочи" и московского "Спартака" на 19:00 мск.
Встреча 19-го тура РПЛ должна пройти в Сочи, начало игры намечено на 16:30 мск.
«
"Мониторим ситуацию. Возможен перенос на поздний вечер, на 19:00. Сейчас вроде объявили, что цели сбиты. Надеюсь, матч состоится сегодня", - сказал Алаев.
"Сочи" объявил, что запуск зрителей на трибуны будет осуществляться в ранее обозначенное время, болельщиков просят при входе на стадион незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения и выполнять указания сотрудников безопасности.
В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА
Вчера, 14:39
 
ФутболСпортАлександр АлаевСочиТорпедо (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КХЛ 2025-2026
 
