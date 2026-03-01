Президент РПЛ допустил перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил журналистам, что организация допускает перенос начала матча между футболистами "Сочи" и московского "Спартака" на 19:00 мск.

Встреча 19-го тура РПЛ должна пройти в Сочи, начало игры намечено на 16:30 мск.

« "Мониторим ситуацию. Возможен перенос на поздний вечер, на 19:00. Сейчас вроде объявили, что цели сбиты. Надеюсь, матч состоится сегодня", - сказал Алаев.

"Сочи" объявил, что запуск зрителей на трибуны будет осуществляться в ранее обозначенное время, болельщиков просят при входе на стадион незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения и выполнять указания сотрудников безопасности.

В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".