СМИ: Трамп сказал директору ФБР, что разочарован его поведением на ОИ
05:25 28.02.2026
СМИ: Трамп сказал директору ФБР, что разочарован его поведением на ОИ
Президент США Дональд Трамп сказал директору ФБР Кэшу Пателю, что разочарован его поведением на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T05:25:00+03:00
2026-02-28T05:25:00+03:00
в мире
италия
сша
милан
дональд трамп
кэш патель
фбр
nbc
в мире, италия, сша, милан, дональд трамп, кэш патель, фбр, nbc, зимние олимпийские игры 2026
В мире, Италия, США, Милан, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, NBC, Зимние Олимпийские игры 2026
© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал директору ФБР Кэшу Пателю, что разочарован его поведением на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.
"Трамп был разочарован поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо и сообщил о своем раздражении в разговоре с ним", - говорится в сообщении телеканала.
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
25 февраля, 06:01
Как отмечает NBC, Трамп сказал Пателю, что был разочарован его празднованием победы сборной США по хоккею, во время которого глава ФБР пил пиво. Также американский лидер сообщил о своем недовольстве по поводу использования Пателем правительственного самолета для поездки в Милан.
При этом представитель Белого дома Абигейл Джексон заявила телеканалу, что Трамп полностью доверяет своей администрации.
Телеканал также напоминает, что во время пребывания Пателя в Италии вооруженный человек попытался проникнуть на территорию резиденции Трампа во Флориде и был застрелен.
Ранее агентство Блумберг передавало, что сенаторы-демократы добиваются расследования в отношении Пателя после того, как его поездка на хоккейный матч в Италию оставила ФБР без авиации, необходимой для оперативного выезда на место преступления.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
25 февраля, 06:01
 
В миреИталияСШАМиланДональд ТрампКэш ПательФБРNBCЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
