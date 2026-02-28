https://ria.ru/20260228/rotor-2077490147.html
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
спорт
первая лига
ярослав арбузов
спартак москва
ротор
урал
спорт, первая лига, ярослав арбузов, спартак москва, ротор, урал
Футбол, Спорт, Первая лига, Ярослав Арбузов, Спартак Москва, Ротор, Урал