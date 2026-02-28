Рейтинг@Mail.ru
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
18:47 28.02.2026
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
спорт
первая лига
ярослав арбузов
спартак москва
ротор
урал
спорт, первая лига, ярослав арбузов, спартак москва, ротор, урал
Футбол, Спорт, Первая лига, Ярослав Арбузов, Спартак Москва, Ротор, Урал

Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Ротором" в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Костромской "Спартак" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 22-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 1:1. В составе Ротора" отличился Ярослав Арбузов (22-я минута), у "Спартака" мяч забил Джордже Пантелич (52).
"Спартак" с 35 очками занимает четвертое место в таблице Первой лиги, "Ротор" (31 очко) идет седьмым.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Челябинском" 7 марта, а "Ротор" 9 марта примет екатеринбургский "Урал".
ФутболСпортПервая ЛигаЯрослав АрбузовСпартак МоскваРоторУрал
 
