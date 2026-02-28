"Вашингтон" обыграл "Вегас", Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (21-я и 24-я минуты) и Джейкоб Чикран (35). У "Вегаса" отличились Брэйден Боуман (43) и Томаш Гертл (50).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут и 43 секунды игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал два броска и очков не набрал. 40-летний россиянин продлил личную безголевую серию до семи матчей.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев дважды бросил в створ и провел два силовых приема. Форвард "Голден Найтс" Павел Дорофеев отметился голевой передачей.