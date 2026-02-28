https://ria.ru/20260228/esk-2077522972.html
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил журналистам, что клуб рассмотрит вариант обращения в экспертно-судейскую комиссию... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T21:10:00+03:00
2026-02-28T21:10:00+03:00
2026-02-28T21:10:00+03:00
футбол
спорт
юрий нагорных
российский футбольный союз (рфс)
максим шнапцев
сергей пиняев
нижний новгород
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823978797_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_78de23b0010f28e70e5780876bf5adfa.jpg
https://ria.ru/20260228/galaktionov-2077518336.html
https://ria.ru/20260228/alaev-2077520308.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823978797_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_027b54e403f79fd45756a401e7f7e9fb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юрий нагорных, российский футбольный союз (рфс), максим шнапцев, сергей пиняев, нижний новгород, ахмат, локомотив (москва), александр руденко
Футбол, Спорт, Юрий Нагорных, Российский футбольный союз (РФС), Максим Шнапцев, Сергей Пиняев, Нижний Новгород, Ахмат, Локомотив (Москва), Александр Руденко
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ
Нагорных: "Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ