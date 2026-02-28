Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:10 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/esk-2077522972.html
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил журналистам, что клуб рассмотрит вариант обращения в экспертно-судейскую комиссию... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T21:10:00+03:00
2026-02-28T21:10:00+03:00
футбол
спорт
юрий нагорных
российский футбольный союз (рфс)
максим шнапцев
сергей пиняев
нижний новгород
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823978797_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_78de23b0010f28e70e5780876bf5adfa.jpg
https://ria.ru/20260228/galaktionov-2077518336.html
https://ria.ru/20260228/alaev-2077520308.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823978797_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_027b54e403f79fd45756a401e7f7e9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юрий нагорных, российский футбольный союз (рфс), максим шнапцев, сергей пиняев, нижний новгород, ахмат, локомотив (москва), александр руденко
Футбол, Спорт, Юрий Нагорных, Российский футбольный союз (РФС), Максим Шнапцев, Сергей Пиняев, Нижний Новгород, Ахмат, Локомотив (Москва), Александр Руденко
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ

Нагорных: "Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости Юрий Нагорных
Юрий Нагорных - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости
Юрий Нагорных. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил журналистам, что клуб рассмотрит вариант обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 19-го тура чемпионата страны против "Нижнего Новгорода".
Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Нижегородцы отличились с пенальти, который был назначен после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади железнодорожников. С 44-й минуты хозяева играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален нападающий Александр Руденко.
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Галактионов высказался об интервью Тикнизяна
Вчера, 20:52
"Рассмотрим возможность обращения в ЭСК", - заявил Нагорных.
"Хочу поздравить нашу команду с победой. Она проявила характер. Сразу видно, что команда провела очень хороший зимний подготовительный период, в отличие от, как показывают первые матчи 19-го тура, наших судей", - добавил председатель совета директоров.
Московская команда, набрав 40 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре "Локомотив" 9 марта дома сыграет с грозненским "Ахматом".
Красная карточка - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Глава РПЛ высказался о расследовании в отношении судей
Вчера, 20:59
 
ФутболСпортЮрий НагорныхРоссийский футбольный союз (РФС)Максим ШнапцевСергей ПиняевНижний НовгородАхматЛокомотив (Москва)Александр Руденко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала