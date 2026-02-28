"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил журналистам, что клуб рассмотрит вариант обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 19-го тура чемпионата страны против "Нижнего Новгорода".

"Хочу поздравить нашу команду с победой. Она проявила характер. Сразу видно, что команда провела очень хороший зимний подготовительный период, в отличие от, как показывают первые матчи 19-го тура, наших судей", - добавил председатель совета директоров.