"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:45 28.02.2026 (обновлено: 23:20 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/dubl-2077538676.html
"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"
"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:45:00+03:00
2026-02-28T23:20:00+03:00
футбол
спорт
гарри кейн
йозуа киммих
нико шлоттербек
боруссия (мёнхенгладбах)
байер 04
бавария
"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"

"Бавария" прервала беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии" в Бундеслиге

© DANIEL ROLANDФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© DANIEL ROLAND
Футболисты "Баварии". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Бундеслига
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Боруссия Д
2 : 3
Бавария
26‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Даниэль Свенссон)
83‎’‎ • Даниэль Свенссон
(Марсель Забитцер)
54‎’‎ • Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
70‎’‎ • Гарри Кейн (П)
87‎’‎ • Йозуа Киммих
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (54-я и 70-я минуты), который реализовал второй гол с пенальти, также мяч забил Йозуа Киммих (87). У "Боруссии" отличились Нико Шлоттербек (26) и Даниэль Свенссон (83).
"Боруссия" не может обыграть "Баварию" на своем поле с 2019 года. Дортмундская команда прервала свою 16-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии и с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Бавария", набрав 63 балла, продолжает лидировать.
В следующем матче "Бавария" 6 марта примет менхенгладбахскую "Боруссию", днем позднее дортмундская команда сыграет в гостях с "Кёльном".
Результаты других матчей дня:
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Манчестер Сити" без Холанда обыграл "Лидс" в АПЛ
Вчера, 22:36
 
