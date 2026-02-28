"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над дортмундской "Боруссией" в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
26’ • Нико Шлоттербек
(Даниэль Свенссон)
83’ • Даниэль Свенссон
54’ • Гарри Кейн
70’ • Гарри Кейн (П)
87’ • Йозуа Киммих
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (54-я и 70-я минуты), который реализовал второй гол с пенальти, также мяч забил Йозуа Киммих (87). У "Боруссии" отличились Нико Шлоттербек (26) и Даниэль Свенссон (83).
"Боруссия" не может обыграть "Баварию" на своем поле с 2019 года. Дортмундская команда прервала свою 16-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии и с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Бавария", набрав 63 балла, продолжает лидировать.
В следующем матче "Бавария" 6 марта примет менхенгладбахскую "Боруссию", днем позднее дортмундская команда сыграет в гостях с "Кёльном".
Результаты других матчей дня:
- "Байер" - "Майнц" - 1:1;
- "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Унион" - 1:0;
- "Вердер" - "Хайденхайм" - 2:0;
- "Хоффенхайм" - "Санкт-Паули" - 0:1.