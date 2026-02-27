Кечинов рассказал, какой результат ждет от "Спартака" в чемпионате

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Если московский футбольный клуб "Спартак" попадет в пятерку лучших команд по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), то это будет нормальным результатом для команды, сказал РИА Новости шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Валерий Кечинов.

"Во время зимней паузы смотрел обзоры матчей и в основном забитые мячи. Сложно говорить про рисунок игры, про какие-то наработки на вторую часть чемпионата. Пока мне непонятно, по какой схеме будет "Спартак" играть с новым тренером. Надеюсь, что это, как всегда, будет красиво и, самое главное, приносить хороший результат команде", - добавил бывший футболист столичной команды.