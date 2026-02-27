https://ria.ru/20260227/spartak-2077091177.html
Кечинов рассказал, какой результат ждет от "Спартака" в чемпионате
Кечинов рассказал, какой результат ждет от "Спартака" в чемпионате - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Кечинов рассказал, какой результат ждет от "Спартака" в чемпионате
Если московский футбольный клуб "Спартак" попадет в пятерку лучших команд по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), то это будет нормальным...
россия
Кечинов рассказал, какой результат ждет от "Спартака" в чемпионате
Кечинов: если "Спартак" попадет в пятерку, это будет нормальным результатом
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Если московский футбольный клуб "Спартак" попадет в пятерку лучших команд по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), то это будет нормальным результатом для команды, сказал РИА Новости шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Валерий Кечинов.
"Спартак
" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице РПЛ
, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате России "Краснодар
", имея в своем активе 40 очков. В первом туре после возобновления чемпионата "Спартак" 1 марта на выезде сыграет с "Сочи
".
"Что касается чемпионства, то это прямо очень тяжело… Это надо, чтобы "Спартак" все свои матчи выигрывал, а ближайшие конкуренты теряли очки. А это очень маловероятно, конечно. Перед "Спартаком" всегда от руководства и болельщиков ставятся самые высокие задачи. И все в это верят и надеются. Любое другое место всегда считается неудачным. На сегодня, если команда попадет в пятерку, то при этом раскладе это будет нормальный результат", - сказал Кечинов
.
"Во время зимней паузы смотрел обзоры матчей и в основном забитые мячи. Сложно говорить про рисунок игры, про какие-то наработки на вторую часть чемпионата. Пока мне непонятно, по какой схеме будет "Спартак" играть с новым тренером. Надеюсь, что это, как всегда, будет красиво и, самое главное, приносить хороший результат команде", - добавил бывший футболист столичной команды.