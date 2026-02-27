Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий рассказал, за что любит РПЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/rpl-2077147407.html
Непомнящий рассказал, за что любит РПЛ
Непомнящий рассказал, за что любит РПЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Непомнящий рассказал, за что любит РПЛ
Известный тренер Валерий Непомнящий сказал РИА Новости, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России по футболу, потому что он любит Российскую... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T14:00:00+03:00
2026-02-27T14:00:00+03:00
футбол
спорт
валерий непомнящий
балтика
динамо москва
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66495/67/664956719_0:236:1333:986_1920x0_80_0_0_7b41bebd7cd6e1f3b732fceb41b0e3b6.jpg
https://ria.ru/20260227/nepomnjaschij-2077137206.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66495/67/664956719_0:111:1333:1111_1920x0_80_0_0_9cc562bb4b45ed8c21560494f33a835f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий непомнящий, балтика, динамо москва, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Непомнящий, Балтика, Динамо Москва, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Непомнящий рассказал, за что любит РПЛ

Непомнящий рассказал, что любит РПЛ за драматургию

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВалерий Непомнящий
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Валерий Непомнящий. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Известный тренер Валерий Непомнящий сказал РИА Новости, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России по футболу, потому что он любит Российскую премьер-лигу (РПЛ) за драматургию и захватывающую борьбу между клубами.
Матчи РПЛ возобновятся 27 февраля.
"Наш чемпионат интересный, и мне важно, что у нас есть драматургия, есть борьба на всех этажах турнирной таблицы, мало проходных матчей – за это я и люблю наш чемпионат. Да, возможно, спортивная составляющая уступает европейским лигам, но в наших условиях мне вполне подходит то, за чем мы наблюдаем. С нетерпением жду продолжения. Будет захватывающая борьба до последнего тура", - сказал Непомнящий.
"Балтика" в первой части чемпионата удивила со знаком плюс, а "Динамо" и "Спартак" - со знаком минус. От них я ожидал гораздо большего. Армейцы зимой хорошо подготовились, закупили наконец нужных людей", - добавил он.
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Такой соперник нам подходит": Непомнящему понравился выбор Мали для России
Вчера, 13:37
 
ФутболСпортВалерий НепомнящийБалтикаДинамо МоскваСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала