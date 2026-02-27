Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Николай Элерс (2-я минута), Логан Стэнковен (3), Тейлор Холл (7), Сет Джарвис (28) и Себастьян Ахо (48). У "Тампы" отличились Брэндон Хагель (17), Никита Кучеров (18), Доминик Джеймс (22) и Брейден Пойнт (35).
27 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
01:43 • Николай Элерс
02:56 • Логан Станковен
06:41 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Логан Станковен)
27:21 • Сет Джарвис
47:17 • Себастьян Ахо
16:30 • Брэндон Хагель
17:05 • Никита Кучеров
21:58 • Доминик Джеймс
34:02 • Брэйден Пойнт
Нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отдал две голевые передачи. В активе россиянина стало 51 очко (21 гол + 30 передач) в 58 матчах текущего сезона. На счету Кучерова 95 результативных действий (31+64) в 53 встречах. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел игру на скамейке запасных.
"Каролина" (80 очков) возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Тампа" прервала серию побед из шести матчей и с аналогичным количеством очков идет первой в Атлантическом дивизионе.
