Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Тампу" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:51 27.02.2026 (обновлено: 10:17 27.02.2026)
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Тампу" в матче НХЛ
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Тампу" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Тампу" в матче НХЛ
"Каролина Харрикейнз" обыграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
николай элерс
сет джарвис
себастьян ахо
каролина харрикейнз
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
николай элерс, сет джарвис, себастьян ахо, каролина харрикейнз, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Николай Элерс, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Каролина Харрикейнз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

"Тампа" проиграла "Каролине" и прервала серию побед в НХЛ

© Фото : x.com/canesАндрей Свечников
Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : x.com/canes
Андрей Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Николай Элерс (2-я минута), Логан Стэнковен (3), Тейлор Холл (7), Сет Джарвис (28) и Себастьян Ахо (48). У "Тампы" отличились Брэндон Хагель (17), Никита Кучеров (18), Доминик Джеймс (22) и Брейден Пойнт (35).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
5 : 4
Тампа-Бэй
01:43 • Николай Элерс
(К'Андре Миллер, Джордан Мартинук)
02:56 • Логан Станковен
(Тейлор Холл, Ялен Четфилд)
06:41 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Логан Станковен)
27:21 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Марк Янковски)
47:17 • Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
16:30 • Брэндон Хагель
(Скотт Сабурин, Джейк Гентцель)
17:05 • Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Янис Жером Мозер)
21:58 • Доминик Джеймс
(Джейк Гентцель, Райан Макдонаф)
34:02 • Брэйден Пойнт
(Джейк Гентцель, Даррен Рэддиш)
Нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отдал две голевые передачи. В активе россиянина стало 51 очко (21 гол + 30 передач) в 58 матчах текущего сезона. На счету Кучерова 95 результативных действий (31+64) в 53 встречах. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел игру на скамейке запасных.
"Каролина" (80 очков) возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Тампа" прервала серию побед из шести матчей и с аналогичным количеством очков идет первой в Атлантическом дивизионе.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"
6 февраля, 05:39
 
