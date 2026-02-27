Известный футбольный клуб выставили на торги за две тысячи долларов

Отмечается, что для допуска к аукциону участникам необходимо внести гарантийный платеж в размере 315 долларов. Торги в электронном формате запланированы на 3 марта. Начальная цена актива определена на уровне 1,054 миллиона тенге, что по курсу Центробанка составляет 2100 долларов.

Покупателю клуба "Туран", согласно документу, выдвигается ряд требований, выполнение которых является обязательным в течение десяти лет. Среди них - сохранение профиля клуба и численности штата, вложение инвестиций в развитие, создание юношеской академии и женской команды, обеспечение материально-технической базы с действующими договорами со стадионами, участие в премьер-лиге с 2027 года, наличие опыта работы в спорте не менее пяти лет, а также запрет на передачу клуба в доверительное управление или отчуждение третьим лицам.