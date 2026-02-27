Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
09:15 27.02.2026 (обновлено: 10:16 27.02.2026)
Известный футбольный клуб выставили на торги за две тысячи долларов
футбол
казахстан
окжетпес
чемпионат казахстана
спорт
казахстан
казахстан, окжетпес, чемпионат казахстана, спорт
Футбол, Казахстан, Окжетпес, Чемпионат Казахстана, Спорт
Известный футбольный клуб выставили на торги за две тысячи долларов

АЛМА-АТА, 27 фев - РИА Новости. Управление финансов и государственных активов Туркестанской области выставило на торги профессиональный футбольный клуб "Туран", вылетевший прошлой осенью из казахстанской премьер-лиги, за две тысячи долларов, следует из описания лота, размещенного на веб-портале E-Qazyna.
Согласно данным, указанным в карточке лота, в ГУ "Профессиональный футбольный клуб "Туран" числятся 14 сотрудников. Балансовая стоимость организации составляет 1066 долларов.
Отмечается, что для допуска к аукциону участникам необходимо внести гарантийный платеж в размере 315 долларов. Торги в электронном формате запланированы на 3 марта. Начальная цена актива определена на уровне 1,054 миллиона тенге, что по курсу Центробанка составляет 2100 долларов.
Покупателю клуба "Туран", согласно документу, выдвигается ряд требований, выполнение которых является обязательным в течение десяти лет. Среди них - сохранение профиля клуба и численности штата, вложение инвестиций в развитие, создание юношеской академии и женской команды, обеспечение материально-технической базы с действующими договорами со стадионами, участие в премьер-лиге с 2027 года, наличие опыта работы в спорте не менее пяти лет, а также запрет на передачу клуба в доверительное управление или отчуждение третьим лицам.
"Туран" был основан в 2003 году в Туркестане и базируется на стадионе "Туркестан Арена". Историческим событием для команды стал 2021 год, когда "Туран" впервые в своей истории вышел в высший дивизион чемпионата Казахстана. Однако в октябре 2025 года команда вылетела из премьер-лиги, проиграв "Окжетпесу" из Кокшетау в заключительном туре турнира (3:4).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Бывших руководителей федерации футбола Казахстана обвинили в растрате
27 марта 2025, 15:37
 
ФутболКазахстанОкжетпесЧемпионат КазахстанаСпорт
 
