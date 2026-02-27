МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бельгийский футбольный клуб "Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы.
В первом матче стыкового раунда плей-офф "Генк" на прошлой неделе победил на выезде в Загребе хорватское "Динамо" - 3:1. Основное время ответной игры в Генке завершилось со счетом 3:1 в пользу гостей. У "Динамо" мяч забил Монсеф Бакрар (45+2), а также дубль оформил Лука Стойкович (57 - пенальти, 75). В составе хозяев голом отметился Йира Сор (51).
26 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
51’ • Коллинз Сор
101’ • Matteo Perez Vinloef (А)
114’ • Даан Хейманс
(Ярн Стойкерс)
45’ • Monsef Bakrar
57’ • Лука Стойкович (П)
75’ • Лука Стойкович
(Moris Valincic)
В дополнительное время у бельгийской команды отличился Дан Хейманс (114), а также в свои ворота мяч отправил защитник загребского клуба Маттео Перес Винлёф (101). На 103-й минуте за грубую игру был удален Стойкович.
В следующей стадии "Генк" сыграет против немецкого "Фрайбурга" или итальянской "Ромы". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.