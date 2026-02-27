Рейтинг@Mail.ru
"Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы
01:42 27.02.2026
"Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы
"Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы
Бельгийский футбольный клуб "Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, генк, фрайбург
Футбол, Спорт, Генк, Фрайбург
"Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы

Бельгийский "Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы

Стадион команды "Генк"
Стадион команды Генк
© Фото : страница в социальной сети Twitter Jupiler League
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бельгийский футбольный клуб "Генк" стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы.
В первом матче стыкового раунда плей-офф "Генк" на прошлой неделе победил на выезде в Загребе хорватское "Динамо" - 3:1. Основное время ответной игры в Генке завершилось со счетом 3:1 в пользу гостей. У "Динамо" мяч забил Монсеф Бакрар (45+2), а также дубль оформил Лука Стойкович (57 - пенальти, 75). В составе хозяев голом отметился Йира Сор (51).
Лига Европы УЕФА
26 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Генк
3 : 3
Динамо Загреб
51‎’‎ • Коллинз Сор
(Брайан Хейнен)
101‎’‎ • Matteo Perez Vinloef (А)
114‎’‎ • Даан Хейманс
(Ярн Стойкерс)
45‎’‎ • Monsef Bakrar
57‎’‎ • Лука Стойкович (П)
75‎’‎ • Лука Стойкович
(Moris Valincic)
В дополнительное время у бельгийской команды отличился Дан Хейманс (114), а также в свои ворота мяч отправил защитник загребского клуба Маттео Перес Винлёф (101). На 103-й минуте за грубую игру был удален Стойкович.
В следующей стадии "Генк" сыграет против немецкого "Фрайбурга" или итальянской "Ромы". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ПАОК с Оздоевым вновь уступил "Сельте" и завершил выступление в Лиге Европы
