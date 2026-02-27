Рейтинг@Mail.ru
Гогниев ушел из "Алании" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:21 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/fk-2077252610.html
Гогниев ушел из "Алании"
Гогниев ушел из "Алании" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Гогниев ушел из "Алании"
Владикавказский футбольный клуб "Алания" объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T18:21:00+03:00
2026-02-27T18:21:00+03:00
футбол
спорт
спартак гогниев
алания
спартак москва
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826130452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_324f54e58b023a19c01e330eeafb20e8.jpg
https://ria.ru/20250820/sport-2036524628.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826130452_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e41f93d46fc6ef38af3fad8a0d498bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спартак гогниев, алания, спартак москва, пфк цска
Футбол, Спорт, Спартак Гогниев, Алания, Спартак Москва, ПФК ЦСКА
Гогниев ушел из "Алании"

Гогниев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Алания"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСпартак Гогниев
Спартак Гогниев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Спартак Гогниев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владикавказский футбольный клуб "Алания" объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.
"Футбольный клуб "Алания" благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Гогниеву 45 лет, он возглавлял "Аланию" с сентября 2024 года. Под его руководством "Алания" провела 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений. В качестве футболиста Гогниев стал чемпионом России 2003 года с ЦСКА.
"Алания" по итогам первого этапа сезона дивизиона А Второй лиги заняла девятое место в группе "Золото" и сыграет в группе "Серебро" в весенней части чемпионата.
Спартак Гогниев (справа) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на пять матчей
20 августа 2025, 15:24
 
ФутболСпортСпартак ГогниевАланияСпартак МоскваПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала