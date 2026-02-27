Рейтинг@Mail.ru
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" разгромить "Кингз" в матче НХЛ
Хоккей
 
10:45 27.02.2026
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" разгромить "Кингз" в матче НХЛ
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" разгромить "Кингз" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" разгромить "Кингз" в матче НХЛ
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Гол Подколзина помог "Эдмонтону" разгромить "Кингз" в матче НХЛ

"Эдмонтон" со счетом 8:1 разгромил "Кингз" в матче НХЛ, Подколзин забросил шайбу

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 8:1 (2:1, 3:0, 3:0). В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Тай Эмберсон (8-я минута), Василий Подколзин (9), Эндрю Манджипани (23), Коннор Макдэвид (25), Зак Хайман (29), Леон Драйзайтль (41) и Джейк Уолман (56, 58). У "Кингз" отличился Уоррен Фогеле (13).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 февраля 2026 • начало в 06:30
Завершен
Лос-Анджелес
1 : 8
Эдмонтон
12:15 • Уоррен Фегеле
(Жоэль Эдмундссон)
07:25 • Тай Эмберсон
(Джек Рослович, Мэтью Савойя)
08:19 • Василий Подколзин
(Эндрю Манжипан, Дарнелл Нерс)
22:59 • Эндрю Манжипан
(Зак Хайман, Маттиас Экхольм)
24:58 • Коннор Макдэвид
(Зак Хайман)
28:44 • Зак Хайман
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
40:31 • Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
45:24 • Джейк Уолман
(Мэтью Савойя, Леон Драйзайтль)
47:36 • Джейк Уолман
(Леон Драйзайтль)
В активе 24-летнего Подколзина стало 27 очков (13 голов + 14 передач) в 60 матчах в текущем сезоне. Нападающий "Кингз" Артемий Панарин не отметился результативными действиями, а его одноклубник Андрей Кузьменко пропустил встречу из-за травмы.
"Эдмонтон" (66 очков) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Лос-Анджелес" (60) идет пятым.
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ
Хоккей
 
