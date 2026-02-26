https://ria.ru/20260226/kuznetsov-2076990743.html
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором" - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора" из-за... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Кузнецов не сыграл за "Салават" против "Трактора" из-за травмы нижней части тела