Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Хоккей
Хоккей
 
20:24 26.02.2026
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"
Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора" из-за... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Хоккей, Евгений Кузнецов, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тренер "Салавата" назвал причину пропуска Кузнецовым матча с "Трактором"

Кузнецов не сыграл за "Салават" против "Трактора" из-за травмы нижней части тела

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора" из-за травмы нижней части тела, заявил главный тренер уфимской команды Виктор Козлов.
В четверг "Салават Юлаев" на своем льду в серии буллитов обыграл "Трактор" со счетом 3:2.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Салават Юлаев
3 : 21:0
Трактор
10:45 • Егор Сучков
11:50 • Деннис Ян
(Владимир Бутузов, Алексей Василевский)
65:01 • Alexander Zharovsky (П)
05:54 • Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Джошуа Ливо)
08:49 • Максим Джиошвили
(Виталий Кравцов, Логан Дэй)
Кузнецова повреждение нижней части тела, не смог принять участие в этом матче. В поездку (на выездные матчи с "Адмиралом" и "Амуром") он отправится", - заявил Козлов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе клуба в соцсети "ВКонтакте".
Следующие четыре матча КХЛ "Салават Юлаев" проведет на Дальнем Востоке. 1 и 3 марта уфимцы сыграют с "Адмиралом" во Владивостоке, после чего отправятся в Хабаровск, где дважды встретятся с местным "Амуром" - 5 и 7 марта.
Кузнецову 33 года. Он выступает в составе уфимского клуба с января 2025 года. Всего он провел в составе клуба 12 матчей и набрал 14 очков (4 гола + 10 передач).
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина
Хоккей Евгений Кузнецов Салават Юлаев КХЛ 2025-2026
 
