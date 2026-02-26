Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
26 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
27:07 • Брэйден Пойнт
(Charles-Edouard D'Astous, Понтус Холмберг)
27:58 • Гаге Гонсалвеш
(Никита Кучеров, Charles-Edouard D'Astous)
42:59 • Никита Кучеров
56:30 • Брэйден Пойнт
56:19 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
57:13 • Мэтью Найс
"Тампа" принимает "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного первенства. Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гейджа Гонсалвеса на 28-й минуте. Для форварда "Лайтнинг" этот голевой пас стал 700-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Этой отметки он достиг за 855 матчей.
Кучером стал третьим российским хоккеистом в истории, кто сделал 700 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ. Лучшим ассистентом в лиге среди россиян является действующий форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (863 передачи в 1254 матчах), за ним следует капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (752 передачи в 1551 матче).
Кучерову 32 года. Его текущая личная результативную серия в сезоне-2025/26 НХЛ составляет 11 матчей.