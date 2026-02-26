Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Тампа" принимает "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного первенства. Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гейджа Гонсалвеса на 28-й минуте. Для форварда "Лайтнинг" этот голевой пас стал 700-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Этой отметки он достиг за 855 матчей.

Кучером стал третьим российским хоккеистом в истории, кто сделал 700 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ. Лучшим ассистентом в лиге среди россиян является действующий форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (863 передачи в 1254 матчах), за ним следует капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (752 передачи в 1551 матче).