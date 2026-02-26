Рейтинг@Mail.ru
Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ
Хоккей
 
04:57 26.02.2026
Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ
Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ

Кучеров стал третьим россиянином, достигшим отметки в 700 передач в НХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 700 голевых передач за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 2
Торонто
27:07 • Брэйден Пойнт
(Charles-Edouard D'Astous, Понтус Холмберг)
27:58 • Гаге Гонсалвеш
(Никита Кучеров, Charles-Edouard D'Astous)
42:59 • Никита Кучеров
(Гаге Гонсалвеш, Брэйден Пойнт)
56:30 • Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Гаге Гонсалвеш)
56:19 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
57:13 • Мэтью Найс
(Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тампа" принимает "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного первенства. Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гейджа Гонсалвеса на 28-й минуте. Для форварда "Лайтнинг" этот голевой пас стал 700-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Этой отметки он достиг за 855 матчей.
Кучером стал третьим российским хоккеистом в истории, кто сделал 700 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ. Лучшим ассистентом в лиге среди россиян является действующий форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (863 передачи в 1254 матчах), за ним следует капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (752 передачи в 1551 матче).
Кучерову 32 года. Его текущая личная результативную серия в сезоне-2025/26 НХЛ составляет 11 матчей.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Овечкин занял чистое 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
03:10
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингНикита КучеровЕвгений МалкинАлександр Овечкин
 
