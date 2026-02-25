Рейтинг@Mail.ru
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:15 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/uefa-2076717023.html
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни
Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию на отстранение полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T18:15:00+03:00
2026-02-25T18:15:00+03:00
футбол
спорт
мадрид
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
бенфика
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076243491_0:120:3147:1891_1920x0_80_0_0_7fb70195556631e587c41177f84e9e52.jpg
https://ria.ru/20260225/sinama-ponol-2076713496.html
мадрид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076243491_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dc7fd5a015d60bfd511766c8808c54ab.jpg
1920
1920
true
спорт, мадрид, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Мадрид, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни

УЕФА оставил в силе отстранение Престианни от матча ЛЧ против "Реала"

Джанлуку Престианни
Джанлуку Престианни - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Джанлуку Престианни
Джанлуку Престианни . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию на отстранение полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от участия в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского "Реала" за дискриминационное поведение, сообщается на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. Позднее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном матче за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения.
"Апелляция, поданная клубом "Бенфика", отклонена. Следовательно, решение дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе. Престианни по-прежнему временно отстранен от участия в следующем матче клубного турнира под эгидой УЕФА, в котором он мог бы принять участие", - говорится в сообщении.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ"
Вчера, 18:02
 
ФутболСпортМадридСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)БенфикаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
