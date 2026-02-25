УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни

Ранее, 17 февраля, "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. Позднее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном матче за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения.