УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни
Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию на отстранение полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T18:15:00+03:00
мадрид
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию на отстранение полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от участия в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского "Реала" за дискриминационное поведение, сообщается на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. Позднее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном матче за нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения.
"Апелляция, поданная клубом "Бенфика", отклонена. Следовательно, решение дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе. Престианни по-прежнему временно отстранен от участия в следующем матче клубного турнира под эгидой УЕФА, в котором он мог бы принять участие", - говорится в сообщении.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде
