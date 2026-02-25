https://ria.ru/20260225/tramp-2076542358.html
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается вручить голкиперу олимпийской сборной США по хоккею Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T06:01:00+03:00
2026-02-25T06:01:00+03:00
2026-02-25T09:31:00+03:00
в мире
сша
канада
италия
дональд трамп
зимние олимпийские игры 2026
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112037/18/1120371846_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_9af30d90e7c0a580bcab5349f9b6df02.jpg
https://ria.ru/20260225/tramp-2076542196.html
сша
канада
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112037/18/1120371846_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_876c01ace0b14837589513d2a7474a7c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, италия, дональд трамп, зимние олимпийские игры 2026
В мире, США, Канада, Италия, Дональд Трамп, Зимние Олимпийские игры 2026, Хоккей
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею президентской медалью