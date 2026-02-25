Рейтинг@Mail.ru
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
06:01 25.02.2026 (обновлено: 09:31 25.02.2026)
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается вручить голкиперу олимпийской сборной США по хоккею Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T06:01:00+03:00
2026-02-25T09:31:00+03:00
Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею

Трамп наградит вратаря олимпийской сборной США по хоккею президентской медалью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВратарь сборной США Коннор Хеллебайк
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается вручить голкиперу олимпийской сборной США по хоккею Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы.
"Я скоро вручу Коннору нашу высшую гражданскую награду, ту, которой на протяжении многих лет удостаивались многие спортсмены. Но когда я говорю "многие", их не так уж много, примерно 12. Ее называют высшей гражданской наградой в нашей стране, это Президентская медаль Свободы", - сказал Трамп в ходе выступления в конгрессе США с ежегодным обращением о положении дел в стране.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпийских игр в Италии со счетом 2:1. Американцы завоевали золото на олимпийском хоккейном турнире впервые с 1980 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
