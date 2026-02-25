https://ria.ru/20260225/tramp-2076542196.html
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отказа американской женской олимпийской сборной по хоккею посетить его выступление в конгрессе сообщил, что пригласил золотых медалисток в Белый дом.
"Наша страна выигрывает столько, что мы не знаем, что делать с этим. Люди говорят, что не могут больше выигрывать. А я говорю, вы будете снова выигрывать", - сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу о состоянии дел в стране.
Затем он пригласил войти в зал мужскую хоккейную сборную, завоевавшую золото на Олимпиаде. Трамп напомнил, что спортсмены победили канадцев. "Как и американские женщины, которые скоро придут в Белый дом", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что женская сборная отказалась прийти на выступление президента в конгресс, сославшись на занятость.