Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
Хоккей
 
06:01 25.02.2026
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом
Президент США Дональд Трамп после отказа американской женской олимпийской сборной по хоккею посетить его выступление в конгрессе сообщил, что пригласил золотых... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
сша, дональд трамп, зимние олимпийские игры 2026, спорт, в мире
Трамп позвал олимпийскую сборную хоккеисток в Белый дом

Трамп после отказа хоккеисток прийти в конгресс позвал их в Белый дом

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отказа американской женской олимпийской сборной по хоккею посетить его выступление в конгрессе сообщил, что пригласил золотых медалисток в Белый дом.
"Наша страна выигрывает столько, что мы не знаем, что делать с этим. Люди говорят, что не могут больше выигрывать. А я говорю, вы будете снова выигрывать", - сказал Трамп в ходе обращения к конгрессу о состоянии дел в стране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
24 февраля, 23:42
Затем он пригласил войти в зал мужскую хоккейную сборную, завоевавшую золото на Олимпиаде. Трамп напомнил, что спортсмены победили канадцев. "Как и американские женщины, которые скоро придут в Белый дом", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что женская сборная отказалась прийти на выступление президента в конгресс, сославшись на занятость.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Трамп поздравил американских хоккеистов с олимпийским золотом
22 февраля, 21:30
 
Хоккей США Дональд Трамп Зимние Олимпийские игры 2026 Спорт В мире
 
