11:43 25.02.2026
Фанаты "Торино" высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста
Фанаты "Торино" высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста
футбол
спорт
италия
торино
интер
кубок италии
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, италия, торино, интер, кубок италии, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Италия, Торино, Интер, Кубок Италии, Серия А (чемпионат Италии по футболу)

Фанаты "Торино" высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фанаты итальянского "Торино" провели акцию протеста против владельца и президента команды Урбано Каиро, высыпав навоз перед тренировочной базой футбольного клуба.
Как сообщает журналист Антонио Перилло, опубликовавший видео в социальной сети X, фанаты подъехали к базе на пикапе, остановились у входа и начали рассыпать навоз вдоль ворот. Также на ограде базы был вывешен баннер с надписью: "Дерьмо, как Каиро".
"Торино" с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в трех очках от зоны вылета. Ранее туринцы вылетели из Кубка Италии после поражения от миланского "Интера" (1:2) в четвертьфинале. 23 февраля руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марко Барони, который возглавлял команду с июня 2025 года.
Каиро 68 лет. Итальянский предприниматель является владельцем и президентом "Торино" с 2005 года. За время его руководства семикратный чемпион страны не завоевал ни одного трофея. Последний титул клуб выиграл в сезоне-1992/93, став обладателем Кубка Италии.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу
22 февраля, 10:46
 
Заголовок открываемого материала