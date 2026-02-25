https://ria.ru/20260225/torino-2076586265.html
Фанаты "Торино" высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста
Фанаты "Торино" высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фанаты итальянского "Торино" провели акцию протеста против владельца и президента команды Урбано Каиро, высыпав навоз перед тренировочной базой футбольного клуба.
Как сообщает журналист Антонио Перилло, опубликовавший видео в социальной сети X, фанаты подъехали к базе на пикапе, остановились у входа и начали рассыпать навоз вдоль ворот. Также на ограде базы был вывешен баннер с надписью: "Дерьмо, как Каиро".
"Торино
" с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А
, находясь в трех очках от зоны вылета. Ранее туринцы вылетели из Кубка Италии
после поражения от миланского "Интера
" (1:2) в четвертьфинале. 23 февраля руководство клуба отправило в отставку главного тренера Марко Барони, который возглавлял команду с июня 2025 года.
Каиро 68 лет. Итальянский предприниматель является владельцем и президентом "Торино" с 2005 года. За время его руководства семикратный чемпион страны не завоевал ни одного трофея. Последний титул клуб выиграл в сезоне-1992/93, став обладателем Кубка Италии.