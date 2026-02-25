"Лада" отыгралась с 0:3 и победила "Ак Барс" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" на выезде одержала победу в серии буллитов над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:4 (0:3, 3:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Никита Лямкин (1-я минута), Дмитрий Кателевский (6), Митчелл Миллер (12) и Григорий Денисенко (51). У "Лады" отличились Никита Михайлов (26), Тайлер Граовац (40), Артур Тянулин (40) и Райли Савчук (41).
25 февраля 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
00:34 • Никита Лямкин
(Mitchell Miller, Илья Сафонов)
05:07 • Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Igor Bardin)
11:32 • Mitchell Miller
10:56 • Григорий Денисенко
05:27 • Никита Михайлов
19:41 • Тайлер Граовац
19:59 • Артур Тянулин
(Riley Sawchuk)
00:32 • Riley Sawchuk
(Никита Михайлов, Артур Тянулин)
В серии буллитов точнее оказались гости - 2:1. Победную попытку реализовал нападающий Дмитрий Кугрышев.
Савчук набрал 41-е очко и забросил 21-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он побил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса. Канадец проводит дебютный сезон в лиге.
"Ак Барс" располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. "Лада" (43) занимает предпоследнее, 10-е место на Западе.
В следующем матче "Ак Барс" 27 февраля на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, "Лада" двумя днями позднее примет "Шанхайских драконов".