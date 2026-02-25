Рейтинг@Mail.ru
"Лада" отыгралась с 0:3 и победила "Ак Барс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:38 25.02.2026 (обновлено: 22:59 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/khokkey-2076761487.html
"Лада" отыгралась с 0:3 и победила "Ак Барс" в матче КХЛ
"Лада" отыгралась с 0:3 и победила "Ак Барс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Лада" отыгралась с 0:3 и победила "Ак Барс" в матче КХЛ
Тольяттинская "Лада" на выезде одержала победу в серии буллитов над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:38:00+03:00
2026-02-25T22:59:00+03:00
хоккей
спорт
никита лямкин
григорий денисенко
никита михайлов
лада
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928200787_0:0:2282:1285_1920x0_80_0_0_25ebadca9379c9b860b66c2745084604.jpg
https://ria.ru/20260225/minsk-2076755003.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928200787_254:0:2282:1521_1920x0_80_0_0_14540343d7c7edb5e66206886cff4181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита лямкин, григорий денисенко, никита михайлов, лада, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Лямкин, Григорий Денисенко, Никита Михайлов, Лада, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Лада" отыгралась с 0:3 и победила "Ак Барс" в матче КХЛ

"Лада" по буллитам обыграла "Ак Барс" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Трактор"-"Ак Барс"
Хоккей. КХЛ. Матч Трактор-Ак Барс - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" на выезде одержала победу в серии буллитов над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:4 (0:3, 3:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Никита Лямкин (1-я минута), Дмитрий Кателевский (6), Митчелл Миллер (12) и Григорий Денисенко (51). У "Лады" отличились Никита Михайлов (26), Тайлер Граовац (40), Артур Тянулин (40) и Райли Савчук (41).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 февраля 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Ак Барс
4 : 50:1
Лада
00:34 • Никита Лямкин
(Mitchell Miller, Илья Сафонов)
05:07 • Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Igor Bardin)
11:32 • Mitchell Miller
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
10:56 • Григорий Денисенко
(Алексей Пустозеров, Илья Карпухин)
05:27 • Никита Михайлов
19:41 • Тайлер Граовац
(Алекс Коттон, Томаш Юрчо)
19:59 • Артур Тянулин
(Riley Sawchuk)
00:32 • Riley Sawchuk
(Никита Михайлов, Артур Тянулин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В серии буллитов точнее оказались гости - 2:1. Победную попытку реализовал нападающий Дмитрий Кугрышев.
Савчук набрал 41-е очко и забросил 21-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он побил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса. Канадец проводит дебютный сезон в лиге.
"Ак Барс" располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. "Лада" (43) занимает предпоследнее, 10-е место на Западе.
В следующем матче "Ак Барс" 27 февраля на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, "Лада" двумя днями позднее примет "Шанхайских драконов".
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ
Вчера, 22:03
 
ХоккейСпортНикита ЛямкинГригорий ДенисенкоНикита МихайловЛадаАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала