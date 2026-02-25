Рейтинг@Mail.ru
Глушаков поддержал низкую активность "Спартака" в зимнее трансферное окно - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:48 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/glushakov-2076607018.html
Глушаков поддержал низкую активность "Спартака" в зимнее трансферное окно
Глушаков поддержал низкую активность "Спартака" в зимнее трансферное окно - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Глушаков поддержал низкую активность "Спартака" в зимнее трансферное окно
Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости положительно высказался о том, что "красно-белые" не были... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T12:48:00+03:00
2026-02-25T12:48:00+03:00
футбол
денис глушаков
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810985785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71a0fdbb2005adfe1cc0e8b696cf7bdc.jpg
https://ria.ru/20260225/semin-2076605281.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810985785_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_dcab9f71481aa49a69f8f66debe66729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
денис глушаков, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Денис Глушаков, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глушаков поддержал низкую активность "Спартака" в зимнее трансферное окно

Глушаков назвал идеальным малое количество трансферов "Спартака" зимой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Глушаков
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости положительно высказался о том, что "красно-белые" не были активны на трансферном рынке в зимний период дозаявок.
"Спартак" в зимнее трансферное окно "красно-белые" подписали контракт только с защитником калининградской "Балтики" Владиславом Саусем. Также клуб отдал в аренду в "Чайку" из села Песчанокопское защитника Егора Гузеева и полузащитника Максима Лайкина, а в грозненский "Ахмат" на правах аренды до конца сезона перебрался защитник Даниил Хлусевич.
«
"Слава богу, что мало трансферов. 13-14 футболистов, которые выигрывают чемпионат, - это самое идеальное", - сказал Глушаков.
"Спартак" в 18 матчах набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков.
Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России
Вчера, 12:45
 
ФутболДенис ГлушаковСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала