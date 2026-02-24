Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе не сыграет с "Бенфикой" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:49 24.02.2026 (обновлено: 23:42 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/mbappe-2076515491.html
Мбаппе не сыграет с "Бенфикой"
Мбаппе не сыграет с "Бенфикой" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Мбаппе не сыграет с "Бенфикой"
Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не сыграет в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T22:49:00+03:00
2026-02-24T23:42:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
бенфика
реал мадрид
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070678804_0:111:1080:719_1920x0_80_0_0_75773e8c0cb25d621fec7b8e8b8f0049.jpg
https://ria.ru/20260224/futbol-2076514453.html
https://ria.ru/20260224/futbol-2076507698.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070678804_0:10:1080:820_1920x0_80_0_0_fdc133bdd4c7dddebcc45ade1fbaad03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, килиан мбаппе, бенфика, реал мадрид, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Бенфика, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА
Мбаппе не сыграет с "Бенфикой"

L'Equipe: Мбаппе не сыграет с "Бенфикой" в ЛЧ из-за травмы колена

© Соцсети Лиги чемпионовКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Соцсети Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не сыграет в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", сообщает L'Equipe.
По информации издания, 27-летний форвард почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения.
"Реал" 25 февраля на своем поле примет португальскую "Бенфику" в ответном матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Атлетико" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 22:42
Испанское издание Marca сообщило, что в клубе приняли решение, что Мбаппе, помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления. Таким образом, француз также не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против "Хетафе" и на выезде против "Сельты".
Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах и забил 38 голов. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.
Джанлука Престианни - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом
Вчера, 21:15
 
ФутболСпортКилиан МбаппеБенфикаРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала