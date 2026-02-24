Мбаппе не сыграет с "Бенфикой"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не сыграет в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", сообщает L'Equipe.
По информации издания, 27-летний форвард почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения.
"Реал" 25 февраля на своем поле примет португальскую "Бенфику" в ответном матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Испанское издание Marca сообщило, что в клубе приняли решение, что Мбаппе, помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления. Таким образом, француз также не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против "Хетафе" и на выезде против "Сельты".
Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах и забил 38 голов. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.