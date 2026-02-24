Мбаппе не сыграет с "Бенфикой"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не сыграет в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", сообщает L'Equipe.

По информации издания, 27-летний форвард почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения.

Реал " 25 февраля на своем поле примет португальскую " Бенфику " в ответном матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанское издание Marca сообщило, что в клубе приняли решение, что Мбаппе , помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления. Таким образом, француз также не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против " Хетафе " и на выезде против " Сельты ".