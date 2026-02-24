Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:36 24.02.2026 (обновлено: 20:29 24.02.2026)
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ
Череповецкая "Северсталь" в овертайме обыграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.02.2026
спорт, магнитогорск, восток, данил веряев, сергей толчинский, никита михайлис, северсталь, металлург (магнитогорск), авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Магнитогорск, Восток, Данил Веряев, Сергей Толчинский, Никита Михайлис, Северсталь, Металлург (Магнитогорск), Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ

"Северсталь" обыграла "Металлург" в матче КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Северстали" Андрей Козырев
Главный тренер Северстали Андрей Козырев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" в овертайме обыграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0). У победителей шайбы забросили Данил Веряев (4-я минута), Илья Квочко (10), Михаил Ильин (29) и Иоаннис Калдис (65). Голы хозяев на счету Сергея Толчинского (34), Никиты Михайлиса (48) и Романа Канцерова (50).
Игроки Металлурга - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Хоккеист "Металлурга" Силантьев получил травму в матче КХЛ
Вчера, 18:52
"Северсталь" набрала 80 очков и поднялась на второе место в таблице Западной конференции. Прервавший трехматчевую победную серию "Металлург" (94 балла) продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче череповецкая команда 27 февраля примет нижегородское "Торпедо", а магнитогорцы в тот же день на выезде встретятся с омским "Авангардом".
В других матчах екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл "Авангард" - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0), а уфимский "Салават Юлаев" на своем льду в овертайме победил новосибирскую "Сибирь" - 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).
Хоккеисты Салавата Юлаева - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Салават Юлаев" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
Вчера, 16:00
 
ХоккейСпортМагнитогорскВостокДанил ВеряевСергей ТолчинскийНикита МихайлисСеверстальМеталлург (Магнитогорск)АвангардКХЛ 2025-2026
 
