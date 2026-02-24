https://ria.ru/20260224/kkhl-2076496582.html
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ
Череповецкая "Северсталь" в овертайме обыграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.02.2026
