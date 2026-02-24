Американские хоккеистки отклонили приглашение Трампа на его выступление

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Женская хоккейная сборная США отказалась от приглашения президента Дональда Трампа посетить его выступление в конгрессе, сославшись на занятость, сообщает телеканал NBC.
"Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской хоккейной команде США, завоевавшей золотые медали... Из-за сроков проведения мероприятия, а также ранее запланированных академических и профессиональных обязательств спортсменок после (Олимпийских - ред.) игр, они не смогут принять участие", - передает телеканал слова представителя сборной.
Сразу после победы мужской сборной по хоккею Трамп пригласил спортсменов принять участие в церемонии его обращения к конгрессу, которая состоится во вторник. После чего отметил, что "обязан" пригласить и женскую команду.
