Американские хоккеистки отклонили приглашение Трампа на его выступление - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
05:07 24.02.2026 (обновлено: 09:13 24.02.2026)
Американские хоккеистки отклонили приглашение Трампа на его выступление
Американские хоккеистки отклонили приглашение Трампа на его выступление
сша
канада
италия
дональд трамп
в мире
РИА Новости Спорт
Дарья Буймова
сша, канада, италия, дональд трамп, в мире
США, Канада, Италия, Дональд Трамп, В мире
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Женская хоккейная сборная США отказалась от приглашения президента Дональда Трампа посетить его выступление в конгрессе, сославшись на занятость, сообщает телеканал NBC.
"Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской хоккейной команде США, завоевавшей золотые медали... Из-за сроков проведения мероприятия, а также ранее запланированных академических и профессиональных обязательств спортсменок после (Олимпийских - ред.) игр, они не смогут принять участие", - передает телеканал слова представителя сборной.
В четверг женская сборная США по хоккею обыграла Канаду в финале Олимпиады в Италии и завоевала золото. Мужская команда США также победила Канаду и стала олимпийским чемпионом в воскресенье.
Сразу после победы мужской сборной по хоккею Трамп пригласил спортсменов принять участие в церемонии его обращения к конгрессу, которая состоится во вторник. После чего отметил, что "обязан" пригласить и женскую команду.
