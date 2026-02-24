https://ria.ru/20260224/himki-2076410759.html
"Арена Химки" готова принять перенесенный матч "Локомотива" и "Арсенала"
Подмосковная "Арена Химки" готова принять матч Кубка России по футболу между тульским "Арсеналом" и московским "Локомотивом", сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
