"Арена Химки" готова принять перенесенный матч "Локомотива" и "Арсенала"
Футбол
 
14:41 24.02.2026 (обновлено: 16:36 24.02.2026)
"Арена Химки" готова принять перенесенный матч "Локомотива" и "Арсенала"
"Арена Химки" готова принять перенесенный матч "Локомотива" и "Арсенала"
тула
химки (городской округ в московской области)
дмитрий устинов
российский футбольный союз (рфс)
арсенал (лондон)
локомотив (москва)
кубок россии по футболу
российская премьер-лига (рпл)
тула, химки (городской округ в московской области), дмитрий устинов, российский футбольный союз (рфс), арсенал (лондон), локомотив (москва), кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Тула, Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Устинов, Российский футбольный союз (РФС), Арсенал (Лондон), Локомотив (Москва), Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ), Футбол
© Фото : Соцсети ФК "Торпедо""Арена Химки"
Арена Химки - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Соцсети ФК "Торпедо"
"Арена Химки". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Подмосковная "Арена Химки" готова принять матч Кубка России по футболу между тульским "Арсеналом" и московским "Локомотивом", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора стадиона Дмитрий Устинов.
Ранее стало известно, что домашний матч "Арсенала" против "Локомотива" в рамках второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России из-за неготовности поля в Туле перенесен на стадион в Химках. Встреча, как и планировалось, пройдет 5 марта.
"Ключевым фактором готовности газона "Арены Химки" является то, что он искусственный. Летом прошлого года натуральный газон арены "Арены Химки" был заменен на современнейший искусственный газон. Мы получили все необходимые сертификаты РФС для проведения матчей вплоть до игр Российской премьер-лиги. В настоящий момент подогрев работает, газон зеленый. Мы готовы принимать матчи любого уровня внутренних российских соревнований", - сказал Устинов.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Футбол
 
