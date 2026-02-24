Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата реванша Мейвезера и Пакьяо
Единоборства
 
00:50 24.02.2026
Стала известна дата реванша Мейвезера и Пакьяо
Стала известна дата реванша Мейвезера и Пакьяо
2026
Стала известна дата реванша Мейвезера и Пакьяо

Ответный бой боксеров Мейвезера и Пакьяо пройдет в сентябре

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ответный поединок между бывшими чемпионами мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером - младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо должен пройти 19 сентября, следует из анонса стримингового сервиса Netflix в соцсети Х.
Как отмечает журналист The Ring Майк Коппинджер, бой еще находится в разработке. Лас-Вегас рассматривается в качестве места проведения поединка.
Первый раз боксеры встречались в мае 2015 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Мейвезер и защитил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), а также забрал у Пакьяо чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Мейвезеру 48 лет, он возобновит боксерскую карьеру летом, а перед этим в апреле проведет выставочный поединок в ДР Конго с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном. Всего на счету непобежденного Мейвезера 50 побед (27 - нокаутом). Его последний профессиональный бой состоялся в 2017 году - против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.
Пакьяо 47 лет, 18 апреля он должен провести выставочный поединок в Лас-Вегасе против бывшего чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе россиянина Руслана Проводникова. Последний раз Пакьяо выходил на ринг 20 июля в Лас-Вегасе против американца Марио Барриоса, бой завершился вничью. Филиппинец является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету одержал 62 победы (39 - нокаутом), восемь поражений и три ничьи.
Владимир Зеленский и Александр Усик
Отрекся от Зеленского и Бандеры? Украинца Усика развели пранкеры из России
19 февраля, 08:00
19 февраля, 08:00
 
Единоборства Бокс Мэнни Пакьяо Флойд Мэйуэзер-младший
 
Матч-центр
 
