Стала известна дата реванша Мейвезера и Пакьяо

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ответный поединок между бывшими чемпионами мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером - младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо должен пройти 19 сентября, следует из анонса стримингового сервиса Netflix в соцсети Х.

Как отмечает журналист The Ring Майк Коппинджер, бой еще находится в разработке. Лас-Вегас рассматривается в качестве места проведения поединка.

Первый раз боксеры встречались в мае 2015 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Мейвезер и защитил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), а также забрал у Пакьяо чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Мейвезеру 48 лет, он возобновит боксерскую карьеру летом, а перед этим в апреле проведет выставочный поединок в ДР Конго с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном. Всего на счету непобежденного Мейвезера 50 побед (27 - нокаутом). Его последний профессиональный бой состоялся в 2017 году - против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.